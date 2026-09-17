Invitación, los famosos VIP que asistirán y la gran pregunta, ¿Tini y De Paul invitaron a los Stoessel?

Cada vez falta menos para la boda entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, que se realizará el 19 de diciembre en el salón El Dok Haras de la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz y, ante tanta expectativa, ya se filtraron las invitaciones a la fiesta nocturna que prepara la pareja desde hace meses, y que hizo pública de manera oficial a principios de agosto con un video de ellos en París.

"Los esperamos con mucho amor", es la frase que eligieron para acompañar una tarjeta delicada que tiene una imagen de una flor peonía en acuarelas cleste. Las letras del mensaje son todas minúsculas, a diferencia de las que están debajo, que son mayúsculas y revelan la fecha, el lugar y el horario de las 21 en el que se convoca. También está firmada en cursiva por "Tini y Rodri".

La invitación a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul que filtró el periodista Gustavo Méndez.

El diseño cuenta con un estilo muy marcado, mientras que ostenta una sobriedad propia de este tipo de festejos. Hasta el momento no hubo repercusiones ni del futbolista ni de la cantante en relación a la revelación de la invitación privada que hizo el periodista Gustavo Méndez en sus redes sociales.

Según informó Méndez al aire de La Mañana de Moria en El Trece, ya hay "más de 300 invitados" a lo que definió como "una megafiesta". Al mismo tiempo, mientras algunos nombres se dan por sentados, como Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, Leandro Paredes, Sergio "Kun" Agüero y Nicolás Otamendi; entre otras figuras del fútbol, hay una pareja que no fue confirmada que hasta podría opacar al flamante matrimonio: David Beckham y su pareja, la ex Spice Girls Victoria Beckham.

El clan Stoessel: Mariana Muzlera, Tini, Francisco y Alejandro.

También ya rondaron algunos nombres invitados que vienen más del riñón de la música y del entorno más íntimo del cual proviene Stoessel. María Becerra, Nicki Nicole, La Joaqui, Lele Pons, Steffy Roitman y Ricky Montaner, Lizardo Ponce, Alejandro Sanz y Oriana Sabatini, quien viene por los dos lados con Paulo Dybala. A su vez, también ya confirmó su presencia Susana Giménez, quien reveló la fecha del casamiento -de manera involuntaria- en declaraciones televisivas.

La filtración se da en un contexto muy complicado en cuanto a la relación familiar de Tini y la demanda que realizó contra su padre Alejandro Stoessel por el patrimonio de la cantante. Mientras que su ex manager negocia un porcentaje importante para él, la madre de ella y el hermano de ella, desde el entorno de la pareja de De Paul todavía no hubo señales de una reconciliación hasta que no se aclaren los números.