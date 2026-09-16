Se apuró: la inflación mayorista volvió a crecer y dejó como un blooper el festejo de Milei el mes pasado

Los vaivenes de una economía que no repunta y un modelo que no da resultados fructíferos para el desarrollo del país exponen cada vez más al presidente Javier Milei, quien quedó otra vez en offside luego de haber celebrado el mes pasado que la inflación mayorista había comenzado con un cero delante y tras prometer un nuevo show musical por el logro. Luego del indicador haber sido de 0,8% en julio, en agosto marcó un 2,1% y dio uno de los saltos más fuertes de los últimos tiempos.

El último registro del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en relación a la inflación mayorista recogido a partir del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), registró una variación interanual del 29,8% y una cifra del 19,1% en los primeros ocho meses del año. De acuerdo a diversos analistas de la economía, el hecho que generó que se dé tal salto fue el crecimiento del precio del petróleo a nivel mundial, que golpeó los planes del Ministerio de Economía argentino.

El INDEC registró una inflación mayorista de 2,1% en agosto y dejó atrás el 0,8% que Milei celebró en julio.

Los productos refinados del petróleo registraron a nivel nacional la variación interanual más alta en lo que hace al IPIM: 52,8%, muy cerca del 51,9% que registraron el petróleo crudo y gas, y de la energía eléctrica que alcanzó un 48,8% en el período registrado. En el mismo tramo también quedaron los productos pesqueros con un 49,3% y ya unos cuerpos por detrás figuraron las impresiones y reproducción de grabaciones con 32,4%, el tabaco con 30,6%, los productos de minerales no metálicos con un 31,2% y las sustancias y productos químicos, que quedaron en 27,5%.

La estadística arrasó por completo la celebración que había hecho Milei el mes pasado en el Council of the Americas, que se realizó en el Alvear Palace Hotel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). "Debería cumplir la promesa de que si arrancaba con 0 en agosto iba a hacer un recital", soltó en aquella oportunidad. "Ah, ¿estás trabajando en eso? Gracias", conversó con alguien que estaba debajo del estrado. "Así que haré otro recital. Lo que sí voy a tener que buscar tiempo para ensayar", prometió finalmente.

En aquella oportunidad, Milei venía de pasar 10 días encerrado en la quinta de Olivos y había salido, mientras crecían las preocupaciones por su salud mental, con la respuesta preparada ante las preguntas sobre su desaparición. La narración acerca de que estaba "escribiendo un libro" fue la que sacaron a la luz, aunque las otras versiones sobre una depresión porque la economía no marchaba como esperaba, tuvieron la misma fuerza que esa.

Cabe destacar que, al mismo tiempo, el festejo que había hecho hace un mes el mandatario, también escondía una trampa. Es que la promesa que había hecho se refería a la inflación general, que había sido de 2,1% en julio, y no a la mayorista. La "jugada" de anunciar la promesa como cumplida también quedó en evidencia y volvió a hacer protagonizar un nuevo papelón al economista libertario.