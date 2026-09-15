Detalles, perlitas y sorpresas de la nueva serie de Harry Potter

La mega producción de la serie de Harry Potter de HBO Max se estrenará el 25 de diciembre de 2026 y garantizará, de esa manera, una Navidad mágica para todos los fanáticos de la saga de libros de J.K. Rowling. La expectativa y las confirmaciones de elenco y novedades en relación a una segunda temporada -que ya se encuentra en producción- se roban desde hace semanas la atención de los fans.

La ansiedad por ver al británico Dominic McLaughlin como el nuevo Harry Potter de esta generación crece todos los días en las redes sociales y es por eso que la plataforma detrás de la nueva serie reveló detalles y novedades de lo que se verá en una segunda temporada.

Los nuevos Hermione, Harry y Ron de Harry Potter: Arabella Stanton, Dominic McLaughlin y Alastair Stout.

La segunda temporada inspirada en el libro Harry Potter y la Cámara Secreta tendrá nuevas incorporaciones de peso al elenco, tanto en nombres de actores como de personajes claves de la obra. En este segundo tramo de la historia, son muchos los personajes nuevos importantes, al punto de que más de uno de ellos sigue hasta el final en la historia

Uno de ellos es el elfo doméstico Dobby, quien será interpretado por Lenny Rush, un británico de 17 años, que padece una condición genética rara llamada displasia espondiloepifisaria congénita, que le impide crecer de forma normal.

Myrtle la Llorona, la famosa fantasma que habitaba los baños de Hogwarts también tiene actriz confirmada: Molly Hewitt-Richards. A su vez, también se sumará el ex Prometheus y Life of Pi Rafe Spall en el rol de Arthur Weasley, y se sumará otro niño actor, Jasper Ambrose, en el lugar de Colin Creevey, el simpático y débil fan del protagonista de la serie.

Estas cuatro confirmaciones se suman a otras que hubo en los últimos días que movieron el avispero: la incorporación del ex Game of Thrones Kit Harington en el papel del profesor Gilderoy Lockhart, la niña Bonnie Hill que se suma para interpretar a Ginny Weasley y, una de las más esperadas, la llegada de Billy Barratt para ponerse en la piel de Tom Riddle, la versión joven de Lord Voldemort.

J.K. Rowling es la creadora de la saga literaria de Harry Potter y es una confesa transfóbica.

Estos artistas se sumaron a un elenco que ya tiene a Arabella Stanton en el lugar de Hermione Granger, a Alastair Stout en la piel de Ron Weasley. Otros grandes actores son el histórico comediante John Lithgow, que se pondrá en la piel del director Albus Dumbledore; la actriz Janet McTeer que hará de la profesora Minerva McGonagall; Paapa Essiedu que llevará adelante el papel de Severus Snape y Nick Frost, que interpretará al emblemático Rubeus Hagrid.