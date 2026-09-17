Otra vez contra las universidades: el Gobierno ofreció un 6% de aumento y se viene una nueva marcha federal

Las organizaciones gremiales de docentes, no docentes y estudiantes de las universidades nacionales definieron preparar la quinta marcha federal universitaria contra el ajuste del Gobierno nacional, luego de que el Ministerio de Capital Humano ofreciera un 6% de aumento paritaria en dos partes.

La reunión con los representantes de la Secretaría de Educación fue durante la mañana de este jueves y, si bien falta un encuentro más con los no-docentes, durante la tarde es un hecho comprobado que también responderán de forma negativa a la propuesta que, en el caso de los docentes, estuvo muy lejos del reclamo de recomposición salarial de 32,5% que impulsaron. El 3% en septiembre y el 3% en octubre, estuvo muy lejos de las demandas que ya llevan años.

Una de las últimas actividades en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

En ese sentido, los sectores docentes, no-docentes y estudiantiles ya se pusieron a organizar una marcha federal. Las charlas al respecto ya habían comenzado antes, ante la especulación de que el Gobierno nacional hiciera una oferta como la que hizo, acorde a su modelo de salarios por escalera y precios por ascensor.

La discusión se da en el marco de la negociación del Presupuesto 2027, que tuvo a las universidades como uno de los principales sectores afectados por el ajuste y la motosierra. El recorte en relación a lo exigido por las autoridades para afrontar todo el financiamiento y los salarios para funcionar de manera correcta es del 33%, ya que la gestión libertaria asignó unos $7,3 billones, un número bien lejano a los $11 billones demandados.

El escenario de la cuarta Marcha Federal Universitaria en mayo de 2026.

La falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario también es otro de los puntos en debate y que impulsarán con más fuerza la nueva convocatoria a la movilización contra el ajuste de Milei. La legislación que logró doblar el brazo del oficialismo en el Congreso nacional lleva más de 300 días de no aplicación, más allá de que haya sido votada por el Poder Legislativo.

La primera marcha federal universitaria fue el 23 de abril de 2024 y fue una de las movilizaciones más contundentes de la historia argentina, impulsada ante los ataques al presupuesto de la educación superior que impulsó el Gobierno nacional. Las siguientes convocatorias también fueron fuertes, pero quedaron lejos de aquella inaugural. Ahora, con los indicadores sociales y de imagen de Milei en picada, también se espera una fuerte respuesta popular.