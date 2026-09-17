Wanda Nara confesó su profesión frustrada y sorprendió a todos: el misterio detrás de su nueva imagen

Wanda Nara atraviesa una etapa de nuevos proyectos y, mientras se prepara para volver a la pantalla de Telefe con MasterChef Celebrity, sorprendió a sus seguidores con una confesión inesperada sobre una profesión que nunca llegó a ejercer.

La empresaria publicó una imagen en sus historias de Instagram en la que apareció con un uniforme de azafata, el cabello completamente alisado hacia atrás y una estética digna de una tripulación de vuelo. Junto a la postal escribió: "Mi profesión frustrada" y sumó un emoji de avión.

Wanda Nara habló de "profesión frustrada" y encendió las redes

La frase encendió la curiosidad de sus seguidores, que comenzaron a preguntarse si Wanda había revelado una vocación desconocida o si estaba preparando un nuevo proyecto relacionado con la aviación. Pero el misterio duró poco: la imagen formaba parte de una pieza audiovisual de MasterChef: El Despegue .

En el video, Wanda y los integrantes del jurado aparecen como parte de la tripulación de un vuelo, mientras las celebridades que participarán de la competencia ingresan como pasajeros. La conductora fue la encargada de iniciar el anuncio: "Bienvenidos, Telefe anuncia el despegue del vuelo MasterChef 2026".

La promoción incluyó uniformes, referencias a la tripulación, elementos de un vuelo comercial y una presentación cinematográfica de los participantes. El cierre llegó con una invitación tan clara como gastronómica: "Ajustate el delantal, que los participantes ya están llegando".

La nueva temporada de MasterChef Celebrity comenzará el lunes 28 de septiembre a las 22:15 por Telefe, con Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana como jurados. Botana ocupará el lugar de Donato de Santis, quien decidió no continuar después de la temporada anterior, ganada por Ian Lucas.

Wanda Nara y Betular

Para completar la puesta en escena, Wanda Nara compartió una fotografía junto a Betular, Martitegui y Botana y escribió: "La tripulación de mis sueños". Así, la supuesta profesión frustrada quedó revelada como parte de una estrategia promocional, aunque durante unos minutos logró algo que MasterChef Celebrity conoce muy bien: mantener a todos mirando la pantalla hasta descubrir qué había detrás de la receta.