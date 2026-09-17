Aspiración presidencial, encuestas y desplome de Milei: la rosca detrás de la interna entre Bullrich y la mesa política

Patricia Bullrich se volvió a parar de manos. Después de desmarcarse de escándalos como los de Manuel Adorni, la jefa de la bancada de La Libertad Avanza volvió a exponer sus diferencias con la administración de Javier Milei. ¿El último disparador? Los ajustes en discapacidad presentados en el Presupuesto 2027.

"A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la Ley de Discapacidad que no eran conocidos", reveló ante Radio Rivadavia, al tiempo que protestó porque fue una decisión que "perjudicó las negociaciones" que llevaba adelante con la oposición ante el tema.

"Uno llega al Congreso y te dicen: 'Nos estás engañando'. O quedás como un tonto o quedás como que los engañás. Eso resiente un poco las relaciones, y es bueno que nosotros corrijamos esos problemas", advirtió más adelante, en un diálogo en el que hizo hincapié en que su versión era "la verdad" y en el cual dejó en evidencia el clima que se respira en la mesa política de LLA.

La diferenciación pública de Bullrich es parte de una estrategia que tiene tanto para con el Gobierno nacional, como para todos los otros sectores que la impulsan como alternativa. La ex ministra de Seguridad recibió muchas encuestas que preanuncian un colapso en la imagen de la figura de Milei y las usa para negociar con propios y extraños.

BigBang pudo saber que los apoyos son varios. Mauricio Macri ya la tiene como carta principal y el círculo rojo la vislumbra entre sus preferidas. Además, los buenos vínculos con la Embajada de Estados Unidos no son ninguna casualidad.

Javier Milei y Patricia Bullrich.

Sin embargo, mientras construye poder de manera constante, su intención no es romper con el Gobierno sino diferenciarse lo suficiente como para estar parada en el lugar correcto cuando la gestión de Milei se quede sin oxígeno y la reelección sea un sueño imposible.

Sus planes no son cortar lazos con LLA, sino posicionarse como su mejor alternativa. Por eso tensiona y por eso sus críticas tienen más moderación que agresividad, por el momento.

La nueva diferenciación de Bullrich también se encargó de despejar una nueva X en relación a las formas del Gobierno. Mientras que a otros críticos los trataron de traidores y los expulsaron del espacio, con la senadora no se animan. ¿Por qué no actúan con ella como lo hicieron con los demás? La respuesta también está en 2027. Desde el riñón de Milei saben que Patricia asumiría su rol de oposición sin dudarlo y tenerla enfrente no es precisamente su escenario predilecto.