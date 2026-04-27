Luciana Geuna sostuvo que no se trató de una "grabación clandestina" en Casa Rosada: "Avisamos con anterioridad"

La periodista Luciana Geuna inició su programa en TN con un encendido descargo en el que denunció persecución y maltrato por parte del Gobierno de Javier Milei, en medio de la polémica por la difusión de imágenes grabadas en la Casa Rosada y la posterior decisión oficial de restringir el acceso a la prensa. "Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a empezar un poco distinto, porque les quiero decir algo. A nosotros nos gusta mucho hacer este programa, lo pensamos cada domingo buscando tener buena información, ser creativos, ser precisos, contarte historias, investigar, hacerlo cada vez mejor", comenzó Geuna, antes de contextualizar el informe que desató el conflicto.

La periodista explicó que el trabajo cuestionado fue realizado por el cronista acreditado Ignacio Salerno y que en ningún momento implicó irregularidades: "Era un informe bastante inocente, sé que lo vieron. No había denuncias ni mucho menos imágenes prohibidas o tomadas en lugares no permitidos". En esa línea, subrayó que el equipo incluso notificó previamente a funcionarios: "Naturalmente, avisamos con anterioridad a funcionarios del área de prensa que lo haríamos, por eso no hay manera de sostener que se trataba de una grabación clandestina".

Geuna insistió en que las imágenes difundidas no mostraban información sensible: "Para que ustedes se den una idea, cada una de las imágenes que registramos son en áreas que se repiten por miles en redes cuando los chicos van de visita a la Casa Rosada... También están en Google Street View, o sea, no se mostró nada que no haya sido reproducido públicamente antes". Sin embargo, reconoció que el informe pudo haber generado interpretaciones erróneas: "A pesar de todos nuestros recaudos, el informe se prestó a confusiones. Lo sentimos. Creo profundamente en el aprendizaje que dejan estas situaciones".

El tramo más crítico de su intervención llegó al referirse a la reacción del Gobierno. "Hoy la sala de prensa de la Casa Rosada está cerrada. Y es gravísimo", afirmó, para luego cuestionar los argumentos oficiales: "No hay ningún argumento que pueda sostener que es una decisión vinculada a ese informe, a nosotros o a este programa. Es una decisión política que nos interpela a todos los que creemos profundamente en la libertad de expresión y en la democracia". Geuna cerró con un mensaje dirigido a sus colegas: "Confío en que nuestros compañeros acreditados podrán volver pronto a su lugar de trabajo".

BASURAS REPUGNANTES

Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables.

CIAO! pic.twitter.com/Z46PtFT74k — Javier Milei (@JMilei) April 22, 2026

El descargo se produce luego de que el Gobierno impulsara una presentación judicial que quedó radicada en el juzgado federal N°4 de Comodoro Py. Según el planteo oficial, el informe televisivo habría expuesto áreas sensibles de la Casa Rosada, lo que podría constituir "actividades subrepticias e ilegales" e incluso facilitar tareas de inteligencia sobre el Presidente.

Pero la reacción no quedó limitada al plano judicial. En paralelo, el propio Milei intensificó sus ataques contra periodistas a través de redes sociales. Desde Israel, el mandatario publicó un mensaje cargado de agravios: "BASURAS REPUGNANTES. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!". En ese contexto, el Gobierno avanzó con la suspensión del acceso a la prensa acreditada en la Casa Rosada, una medida que profundizó la tensión con los medios y encendió alarmas en el ámbito periodístico.