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Carmen Barbieri reconoció cuál fue la única droga que probó: "Tenía todos los dientes duros"

La conductora reveló en Olga que consumió una sóla vez un psicoactivo y estimulante muy popular y poderoso.

24 Abril de 2026 19:06
Carmen Barbieri estuvo en Olga y se animó a hablar de todo.
Carmen Barbieri estuvo en Olga y se animó a hablar de todo.

Carmen Barbieri está de vuelta en muchos aspectos relacionados a los prejuicios que existen en el mundo del espectáculo y en la vida misma. Después de muchos años de carrera y fama se animó a contar la única experiencia que tuvo con drogas ilegales, al aire del streaming Olga. La vedette vivió los años 80, donde el clorhidrato de cocaína pasó un momento de furor entre el mundo de los famosos y fue en esa época que vivió lo que vivió.

"Probé cocaína nada más", asumió Carmen mientras hablaba con Martín Recchimuzzi y Evelyn Botto. "Yo llegué a la cocaína", insistió enseguida, tras negar haber probado otras sustancias más propias de la generación de los entrevistadores, como el MDA, uno de los activos que componen las pastillas de éxtasis que tan consumidas son en el ambiente de la música electrónica.

"Había que probar qué es", explicó Barbieri, en relación a la curiosidad que la motivó a experimentar con el polvo blanco que tan presente estuvo en la vida de los artistas argentinos de su época, como los actores Adrián "El Facha" Martel, Alberto Olmedo y Elvia Andreoli, o el locutor conocido como Cacho Fontana

Al mismo tiempo, y lejos de hacer apología de ese consumo, Barbieri cuestionó con dureza los efectos no deseados que le produjo su consumo., "Dije 'nunca más'", afirmó, con el eje puesto en que no es algo que le gustaría volver a vivir. "Si yo no paro, y siempre estoy arriba. Imaginate dónde estaba", soltó con un tono más sarcástico.

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Fede Bal y Carmen Barbieri
Fede Bal y su madre, Carmen Barbieri.

"Tenía todos los dientes duros", recordó. A su vez, si bien no mencionó a la persona que se la hizo probar, sí reveló lo que le dijo: "No puedo hablar, ¿qué me diste?", le preguntó. "¡Nunca más me des esto!", aclaró que le reclamó. La actriz señaló que en ese momento en que le había hecho efecto la sustancia y se le había dormido la boca, ella pensó "que había perdido los dientes" de abajo producto de la insensibilidad.

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