Luciano Castro quiso acosar a una actriz pero lo sacaron casi a las patadas: "Machirulo, mamarracho"

El mundo del espectáculo tiene secretos nunca revelados, desubicaciones que no fueron expuestas y que se atesoran hasta que, en algún momento, todo explota. Esto es lo que pasó entre María Eugenia Ritó y Luciano Castro en el año 2003 durante un rodaje de la novela "Costumbres Argentinas". 21 años después la bomba estalló y de la peor manera.

La Ritó contó un incomodísimo momento que la hizo pasar Castro mientras ella estaba preparándose para salir a escena en una de sus colaboraciones en la novela de Sebastián Ortega, más precisamente de la productora Underground. Allí, él le pidió un beso de manera intempestiva y ella, ni lenta ni perezosa lo rechazó de manera virulenta y rabiosa.

Luciano Castro



El hecho que tantos años estuvo guardado en la memoria de la actriz, vio la luz en medio de una entrevista en el programa de stream Ejército de LAM. Allí, el conductor empezó con una pregunta picante que derivó en la incomodísima anécdota: "¿Estuviste con Lucho Castro?", le preguntó.

María Eugenia quiso fingir demencia tal vez para hacer durar el misticismo y el secretismo, fórmulas que funcionan a la perfección: "¿Quién es Lucho?"; "¿Quién es Lucho Castro?", dijo y al segundo le cayó la ficha y empezó a destrozarlo: "Mirá, yo te voy a contar una anécdota, muy desubicado es".

María Eugenia Ritó



Con la mirada anonadada del conductor, Ritó siguió contando: "Fue muy desubicado, yo te cuento. Yo estaba grabando en Costumbres Argentinas, en donde yo participé en 10 o 15 capítulos, la de Sebastián Ortega. Sólo participé, habrán sido 10 o 15 bolos", dijo.

Sin recordar bien qué tira era, si "Costumbres Argentinas" o "Los Roldán", María Eugenia tiró la anécdota que ensució a Castro para siempre: "Yo estaba en el camarín, me estaba cambiando, y de repente entra como un avión", dijo y nadie se imaginó lo que venía a continuación: "Abre la puerta y me dice 'Dame un beso'", dijo mientras hacía violentos ademanes mientras contaba la anécdota.



Lejos de horrorizarse o sentirse intimidada, Ritó lo sacó a los gritos: "¿Qué? ¿Dame un beso qué? Ridículo, cachivache, pero tomatela de acá", contó que le dijo a Castro pero nunca contó cómo reaccionó el actual novio de Leticia Siciliani.

Un poco más calmada y, justificando no haberle dado un beso a uno de los actores considerados de los más lindos de Argentina, María Eugenia contó qué fue lo que realmente le molestó de toda la situación: "Osea, yo entiendo que sos Castro y todo. ¿Está re fuerte' ¿Es lindo? ¿Te gusta? Sí, es divino. Pero esta cosa de venís y voy a prepotearte. 'Vení dame un beso', pero tomatela y huí ya de acá. Y no pases por al lado mío", dijo contundentemente.

Luciano Castro y María Eugenia Ritó



Aunque ya lo había hundido suficiente, Ritó fue bastante explícita con su opinión respecto a Castro en ese episodio que compartieron: "Esta cosa del machirulo. Porque justo no estaba mi compañera de camarín y él me abrió la puerta, muy maleducado, y no me gustó esa actitud", dijo.

Además, María Eugenia Ritó contó cómo le hubiera gustado que Luciano Castro tenga un acercamiento con ella: "De última me cruzas en un pasillo, me tratás de hablar, me chamuyás. Pero se me metió muy de cerca hablándome acá, al labio casi", para terminar, lo fulminó completamente: "Lo sentí medio agresión, pero no habrá sido su intención".