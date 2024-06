"Estuvo del otro lado, lo tuvieron que reanimar": alarma por la salud del "mini" de Duro de Domar

El actor y humorista Juan Carlos Velázquez, más conocido como "El Mini" de Duro de Domar, se encuentra internado en la terapia intensiva del Hospital de San Isidro, tras ser reanimado el último sábado en el nosocomio al cual llegó en un estado de salud complicado y con un cuadro de somnolencia por la falta de oxígeno que le afectó el cerebro. "Está peleando por su vida", aseguraron a partir de los partes médicos.

"Me acabo de enterar de una noticia que es triste y tiene que ver con la salud de Juan Carlos Velázquez", informó el periodista Juan Etchegoyen al aire de Radio Mitre Live, al tiempo que reveló dónde estaba internado. "Se encuentra en terapia intensiva después de haber sufrido una descompensación el fin de semana. Se le tapó una arteria, empezó a sentir dolor fuerte en el pecho, le costaba caminar y respirar", reveló.

Juan Carlos "El Mini" Velázquez, humorista que brilló en Duro de Domar.

Según el relato que brindó al streaming de la radio, a Velázquez "le agarró una tos seca al principio y fue empeorando". "Me dicen que estuvo unos minutos del otro lado, casi se muere", agregó, para otorgarle la gravedad que merece al tema, a partir de una reanimación que lo trajo de vuelta a este plano existencial.

"El sábado le dijo a un familiar: 'Hermano, llevame al hospital porque no puedo más'", contó Etchegoyen, quien además sumó que Velázquez "se desvaneció" mientras le hacían los estudios correspondientes a su ingreso en el centro médico, y que fue por esta realidad que el humorista logró sobrevivir al infarto que sufrió.

"Entró en estado de somnolencia y luego pudieron reanimarlo", detalló el periodista en su streaming, donde ya lo había entrevistado en 2021, en una de las últimas apariciones públicas que había tenido el personaje tan emblemático de los orígenes del programa que algún momento condujo Roberto Pettinato.

"Nunca más tuve una propuesta, lo último fue Polémica en el Bar, en el 2016 y 2017. Me dijeron que ya no contaban más con mis servicios porque no les alcanzaba el presupuesto", confesó allí el imitador y actor, que también había acumulado horas de vuelo artístico en el Todo por 2 pesos de Diego Capussoto y Fabio Alberti, que se emitió a principios del 2000 y que duró algunas pocas temporadas.

"Estoy vendiendo lámparas, todo lo que es eléctrico para los comercios, quioscos, almacenes y algunos supermercados", aseguró el actor ya alejado de las pantallas, en relación a cómo se mantenía a partir de esta nueva realidad laboral que le tocaba atravesar, que también había afectado seriamente su economía cotidiana.

Esta dinámica fue la que, tras la desaparición de su fama, logró que deba perder independencia y volver a su casa familiar. "Fue bastante duro, yo estoy viviendo con mi mamá y mis hermanos, gracias a dios ellos trabajan y me dan una mano, me ayudan a pagar la tarjeta", reconoció en la entrevista ofrecida en 2021.

Son los mismos familiares que ahora lo acompañan en el hospital donde se encuentra internado y esperando volver a salir adelante. "Está acompañado por su hermana y su hermano. Está controlado pero sigue en terapia intensiva", señaló Etchegoyen al anunciar la grave situación que atraviesa Velázquez.