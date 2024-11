Machismo, celos y un sueño que fue mentira: la verdad sobre un participante de Love is Blind

A casi un mes de su estreno, Love Is Blind es un éxito rotundo. El reality show que invita a reflexionar sobre el amor lejos de los estándares de belleza, publicó sus últimos dos capítulos el pasado miércoles, dejando a la espera el episodio estrella llamado "el reencuentro", donde cada uno de los participantes expone cómo siguió su vida fuera del experimento, que comenzó sus grabaciones en octubre del 2023.

Si bien es un formato conocido en Netflix, es la primera vez que se realiza en Argentina, con la conducción de Wanda Nara y Darío Barassi. Las polémicas no tardaron en llegar, y en redes sociales se opina de cada una de las parejas que se formaron: Emily Ceco y Santiago Martínez fueron los primeros en formar un vínculo y pedirse casamiento. Sin embargo, nadie creyó en su historia.

Darío Barassi y Wanda Nara estrenaron el Love is Blind en Argentina

Todo comenzó cuando el joven de 29 años tuvo su primera charla con la oriunda del partido bonaerense de Moreno: " ¿Me creés si te digo que soñé con vos? ", fue el primer chamuyo que lanzó sin siquiera haberla visto en persona, y desde aquel entonces comenzaron a profundizar en sus vidas, formando una conexión única.

En las últimas horas, se reveló que aquel sueño fue una farsa del concursante: "Resulta ser que para ir a grabar los buscaba unos taxistas a cada uno de los participantes: cuando le toca el turno a Santiago, el taxista le dice 'acabo de llevar una mina, estaba re buena, se llamaba Emily' ", contó una usuaria de TikTok. El video trascendió con rapidez y otros usuarios dejaron en claro que nunca le había creído a él.

Durante los siguientes episodios, Santiago mostró ser una persona celosa y tener actitudes que llevaron a la audiencia a tildarlo de "machito". Si el joven ya no era querido, en las últimas imágenes que se vieron en el reality se llevó la completa indignación de los fanáticos de Love is Blind: todo sucedió en el momento en el que la pareja compartía un momento en la cocina, comiendo un plato de pastas, Emily come con ganas y su novio le quitó el plato y lo guardó en la heladera .

Ante las críticas que se generaron en redes sociales, Emily se vio obligada en salir a explicar lo sucedido aquella noche: "A mí me sorprendió verlo de esa manera porque la situación no era así. Veníamos de tener una cita súper linda, donde la pasamos muy bien", empezó a relatar un video grabado en modo selfie y expuesto en sus cuentas digitales.

Según la chica de 24 años estaban apurados y justificó el comportamiento de su comprometido: "Es verdad que teníamos un poquito de hambre, a Santi se le ocurre hacer fideos, estaban pasados, mal colados, bastante feos, estaban salados también. Sólo los estaba comiendo igual y él me saca el plato porque me iban a caer mal ", confesó y luego reveló que desde la producción tocaban la puerta para apurar a la pareja, que en aquel momento debía ir al gimnasio.

"Nos estábamos riendo de lo mal que estaban esos fideos, eran un asco. Era un chiste en códigos de pareja ", sumó la estudiante de periodismo aunque esta respuesta no gustó ni conformó a los seguidores: "Pobre Emily siempre va a justificar todo. Sino se hubiese separado" o "Hasta la madre de Santi dijo que era una persona difícil. Esa escena del pato es injustificable ", fueron algunos comentarios que dejaron en el posteo.

Esta no es la primera red flag que llama la atención de los televidentes. Y es que, a pocos días del estreno, Santiago mostró una actitud controladora que se confirmó con el relato de una tiktoker que aseguró tener una cita con un participante de Love is Blind, que sus seguidores rápidamente sacaron la ficha de que se trataba del taurino: "Siempre que nos veíamos pasaba algo. Un día habíamos quedado en cenar juntos y pedir helado, yo no pude pedir por un problema en la aplicación y él se enojó", comenzó su relato: "Hasta que llegó el momento que peor la pase: veníamos de cenar, esperamos en la esquina hasta que los papás se vayan a dormir. En una situación íntima él opinaba que si y yo que no, el chabón me empieza a bardear", ante esta situación la muchacha atinó a sacar su celular y pedir un coche por aplicación, lo que enfureció a su cita por lo que le sacó el teléfono: " Tengo miedo ", exclamó ella.

La polémica no terminó en estos episodios, sino que según trascendió que la pareja habría puesto final a su relación debido a actitudes machistas del empresario. Con el reencuentro a punto de estrenarse, se reveló que los amigos de Emily fueron un factor fundamental en la separación, ya que no aceptaban los comportamientos de Santiago Martínez. El próximo miércoles 27 de noviembre, Netflix publicará el capítulo "el reencuentro", grabado el día de ayer según se pudo ver en las historias de Wanda Nara. Es en este episodio que cada uno comparte cómo fue su vida luego del experimento, y las parejas que dieron el "Sí, quiero" en el altar revelan si siguen juntas.