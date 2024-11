El participante más polémico de Love is Blind cargó contra Netflix: "Ya me fumé todas las ediciones maliciosas"

Entre los estrenos de Netflix, noviembre estuvo marcado por una nueva temporada de Love is Blind (El Amor es Ciego), reality que se lleva a cabo en distintos países, pero que por primera vez tiene su formato en Argentina con la conducción de Darío Barassi y Wanda Nara. En las últimas horas, el éxito del programa se vio manchado por un participante que rompió las reglas.

El formato busca responder si se puede alcanzar el amor más allá de los ideales de belleza. En este marco, un grupo de solteros se conocen por medio de cabinas y logran entablar un vínculo más profundo y real sin los prejuicios del contacto visual: no tienen permitido hacer preguntas sobre sus cuerpos. Tras semanas de charlas, sin verse, es que algunos logran conectar y hacen la gran pregunta: "¿Te querés casar conmigo?", si del otro lado aceptan, se conocen físicamente.

Darío Barassi y Wanda Nara fueron elegidos como conductores para Love is Blind Argentina

El reality show se compartió en partes: el miércoles 6 se lanzaron los primeros 4 capítulos, luego de varias semanas otros cuatro, y finalmente el pasado miércoles Netflix publicó los últimos dos episodios. En estos, las parejas que formaron lazos llegan al altar donde cuentan con dos opciones: aceptar los compromisos de un casamiento y salir en matrimonio, o no aceptar, por lo que no se verían más. Esto ocurre luego de algunas semanas compartiendo un viaje y una apresurada convivencia.

En este contexto, Mauricio Zappacosta, el participante de 42 años que se enamoró rápidamente de María Emilia Melo, publicó un contundente video en su cuenta de Instagram y puso en jaque al famoso programa de Netflix: "No pude llorarte, tuve que estar fuerte a tu lado para cuidarte. Sos mi amiga, mi alma, hoy se cumple un mes que te fuiste. Sos mi guerrera, la peleaste hasta el final y lo hicimos juntos. Gracias mi vida, escucho tu voz, aunque sea en un reality y todavía siento como siempre me cuidabas. Tu amor, tu alma", comenzó en medio del duelo a una íntima amiga que falleció recientemente.

Si bien el diseñador de indumentaria dejó en claro que cortó partes del video por un contrato firmado con la productora, no controló sus palabras y expuso algunos manejos que podrían traerle problemas: "Mi amiga falleció, hace un mes que falleció de cáncer. Veo toda esta mie*** de edición que hicieron... Ya me fumé todas las ediciones maliciosas", se lo escucha decir mirando a la cámara y mientras miraba el televisor, el cual transmitía una imagen de una de sus amigas participando en el reality.

María Emilia expuso los comentarios despectivos de Mauricio y lo convirtió en el villano del reality

En ese sentido, se refirió a las veces que la producción manipuló la realidad para dar un poco de contenido picante al reality. Según el participante, desde Netflix se "dejó ver" que era él quien estaba obsesionado con lo físico, con comentarios despectivos a quien había elegido como su mujer: "Ahí la ven a María Emilia pinchando todo el tiempo con lo físico, que era ella la que sacaba los temas, esta pelot** del ácido hialurónico lo sacó ella. Hay cosas que son mentiras. Ella sacaba todo el tiempo el tema del cuerpo para hacerme quedar mal a mí", dio su versión de la historia.

En diferentes momentos, las parejas del experimento social se reunieron, y fue allí cuando María pudo desahogarse y contar algunas exigencias de quien se convertiría en su esposo. No sólo le prohibía comer ciertos alimentos, sino que le recordaba algunos "defectos" físicos que dejaban de lado la verdadera ideología del programa.

Otros participantes siguen a rajatabla las reglas de la producción: a través de sus redes sociales promocionan el programa, con cajas de preguntas en Instagram y sin spoilear demasiado, ya que lo que pasa en sus vidas actualmente se verá recién en un capítulo especial bajo el nombre "el reencuentro", que se estrenará la próxima semana. Esto se debe a que las escenas fueron grabadas meses atrás.

Por otro lado, quienes aceptaron ser parte del reality show firmaron un contrato donde se detalla que tienen sumamente prohibido hablar de lo que no salió en los videos luego de que se editará. Mauricio saltó las normas y quiso limpiar su imagen tras se catalogado en redes como "el villano" de Love is Blind: "No metas a tu abuela muerta Silvina Escupidero", fue uno de los comentarios más repetidos en el posteo, citando a una emblemática frase de Moría Casan.

"Terrible que hables mal de una mujer involucrando el fallecimiento de tu amiga que no tiene nada que ver" o "Lo que mostraste en el reality es lo que sos. Nada lo justifica", fueron otras de las opiniones más duras. Con Mauricio rompiendo las reglas tras su furia por quedar plantado en el altar, y con los demás participantes promocionando el programa, Love is Blind es un éxito absoluto que da que hablar en redes sociales y abrió un fuerte debate: ¿el amor es ciego?