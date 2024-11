"Siempre soy el reemplazo": Jimena Barón fue la elegida en lugar de Wanda para viajar a Tailandia

El perfil extrovertido de Jimena Barón logró un nuevo hito en las últimas horas cuando compartió una publicación en sus redes sociales de cómo fue la negociación con la marca Pandora para sumarse al viaje de influencers a Tailandia, del cual días atrás se bajó Wanda Nara por los celos de Elián Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, tras la aparición de ella en la casa de su ex Mauro Icardi. Es que ese estilo humorístico y activo fue probablemente la razón por la que la llamaron, sólo con 24 horas de anticipación, para realizar la travesía junto a Zaira Nara, Carolina "Pampita" Ardohain, y otras figuras del espectáculo.

A su vez, fue la llave a través de la cual eligió compartir esta situación en la que fue convocada como "el último orejón del tarro". "Soy Copada. Pero siempre soy el reemplazo", explicó Barón a sus interlocutores en una llamada telefónica, de acuerdo a lo que se ve en la filmación que subió a sus redes sociales. "Se les cayó Wanda", dijo después a su novio Martín Palleiro, del otro lado de una puerta en el hogar que comparten.

"Está bien, gordi. Pero viven yendo a eventos. Yo estoy acá haciendo milanesas en mi casa, ¿me ubicás?", le planteó Jimena a la gente de Pandora que estaba solicitando su participación en el viaje de influencers planificado. "¿Qué hago?", le preguntó después a su pareja. "¿Cuándo es? ¿Hasta cuándo?", quiso saber él. "Mañana. Hasta justo nuestro viaje, pero llego", prometió la actriz.

Matías Palleiro y Jimena Barón disfrutaron de las playas de Brasil.

Lo más desopilante llegó después. "Andá. Bah, no sé. ¿En dónde es?", cuestionó Palleiro. "Tailandia", respondió ella, y desató una risa descontrolada por parte de su novio. El ida y vuelta entre ellos y también el de Barón con Pandora, terminó allí. Pero después siguió una explicación más extensa de ella. "Bueno, tenía dos opciones: o la parte de mi ego, de decirles: 'Chicos, todo bien. Me llaman 24 horas antes para ir a Tailandia porque una persona no va. O sea, último orejón del tarro. ¿Quién se piensan que soy?', o oportunidad de la vida, pasó esto, se abre una puerta para mí, me salió un laburazo a último momento, voy. ¡Voy, voy!", soltó con una profunda alegría en su rostro.

El comunicado de Wanda Nara para anunciar que se bajaba del viaje de influencers de Pandora.

Luego, también compartió otro mensaje en sus historias, en las mismas que había bromeado sobre el tema durante las anteriores horas. "Fuera de joda. Resolví velozmente con trajecitos de mil colores y camisas muy del mundo oversize que siempre te salva, pues no hay que probarse mucho. Me llevo mis carteras carísimas y haré el esfuerzo de estar en tacos así estoy bella. Ustedes like a todo y qué linda, qué fina, qué regia, sos la mejor. Gracias", pidió. "Gracias Grupo Mass por llamarme última pero al menos quererme mucho y ayudarme con todo", dejó escrito al final de la publicación.

El reemplazo de Wanda llegó luego de que esta sea escrachada por Icardi en su casa del barrio Santa Bárbara, en donde él la filmó para exhibirla tras las acusaciones de violencia de género que habían sonado días atrás. Según relató la periodista Yanina Latorre, L-Gante se enojó por esa visita evidentemente no confesada por su nueva novia. En ese sentido ella se bajó del viaje con Pandora para priorizar la relación con sus hijos y su actual pareja.