"Maluma cerrá el or...": Jimena Barón relató el infierno que vivió en la Final y cruzó al cantante colombiano

Las repercusiones por los ataques públicos que el cantante Maluma realizó contra la hinchada argentina desde su palco en el Hard Rock Stadium de Miami, donde "La Scaloneta" venció a Colombia y volvió a salir campeona de América, siguen a la orden del día. Esta vez, se viralizó cómo la artista Jimena Barón, quien vió el partido junto a su hijo Morrison "Momo" Osvaldo Barón, cruzó con dureza al autor de Felices los cuatro.

"¡Argentina, Argentina, Argentina! Cerrá el ort..., Maluma. La conch... de tu vieja", se la oye decir a la ex de Daniel Osvaldo en un video que subió a su cuenta de Instagram. Luego, la actriz profundizó respecto a esa situación que subió, en un contraste a las actitudes que el colombiano tuvo durante el partido, donde se insultó y tuvo gestos desagradables para con los hinchas de la celeste y blanca.

Al finalizar el encuentro se viralizaron muchas situaciones agresivas de Maluma y su gente para con el público argentino. Si bien hay un video en el que se ve cómo se insulta con unos vecinos de palco, tras la derrota de su país, también se vio uno en el cual un compañero de él le tironea de la camiseta a un fanático albiceleste. Lo hace en distintas oportunidades, como en un intento de hacerse con la remera que mostraba orgulloso.

En el posteo que realizó, Barón relató cómo vivió toda la previa y el encuentro que le dio la cuarta vuelta olímpica con la Selección a Lionel Messi. "El ingreso fue terrible, casi no entramos. Intentándolo me agarró un policía que me dejó todo el brazo marcado, Momo llorando. El corazón en la boca. Momo se quería ir. Yo iba a entrar, íbamos a entrar", recordó la actriz, en relación al desastre organizativo que protagonizaron Estados Unidos (EE.UU) y la Conmebol.

La publicación de Jimena Barón sobre la Final de la Copa América y sus insultos a Maluma.

"Finalmente después de casi tres horas lo logramos. Vimos la entrada en calor en la cancha, Momo seguía medio en pánico, no podía sonreír. Los asientos estaban ocupados por gente que se coló. Ahí no sé cómo subí a Momo a caballito (pesa ya 36 kilos) y empecé a los gritos pero gritos tipo loca, pidiendo que se corran y pisando gente con Momo por el aire", relató la cantante.

"No sé cómo llegamos al asiento. Me puteé con el que me lo había ocupado, después el partido nos unió y nos sacamos una foto juntos (se quedó al lado, a alguien garcó). Qué sé yo, Argentina une, vieron cómo es esto", soltó con complicidad con los compatriotas que leyeron su publicación.

Maluma tuvo un gran protagonismo desde el palco donde presenció la Final de la Copa América.

En la siguiente parte del posteo volvió a referirse al provocador cantante que se cruzó con los fanáticas y fanáticas de la Argentina. "El ambiente era muy colombiano, eran mayoría, nos decían barbaridades, Shakira, Maluma y la concha de la lora. Quiricocho a todos. No hay que decir malas palabras ni insultar gente así, Momo sabe que fue una excepción", relativizó Barón. La artista describió la intensidad de la temperatura con la frase "40 grados de calor". "Momo me cuidó todo el tiempo como nadie. "Mamá, ¿estás bien? ¿Segura?", aseguró Jimena que le preguntaba su hijo.

"El partido, para el bobazo. Dios. Gol en el alargue. Colombia finalmente hace silencio. ¡¡¡Campeones, Cam peo nes!!! Grito, llanto, grito, grito, felicidad. Valió la pena hijo, ¡¡¡salimos campeones!!! Qué noche que nunca vamos a olvidar. ¡Gracias Argentina por esta alegría!", lanzó justo antes de dejar un chivo a una marca de desodorante que la acompañó durante el encuentro.