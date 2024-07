El vacío de Tini Stoessel que rompe el corazón de Rodrigo De Paul: Cami Homs logró su cometido

Hace ya casi un año, que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul anunciaron su separación. Y aunque cada uno rehízo su vida, los fanáticos lo siguen vinculando.

Horas antes del partido donde Argentina se disputó la final de la Copa América con Colombia, el número 7 de la selección argentina, decidió cortarse el pelo. Dejo atrás su melena que lo acompañó en el campeonato, y apostó a su corte rapado como en la final del mundo en Qatar. Aquello llevó a los fanáticos a pensar que se trataba de un guiño para su ex novia, quien hace poco lanzó su disco "Un mechón de pelo".

Rodrigo De Paul campeón ante Colombia

Por su parte, Tini se alejó de los botines y las canchas. A la cantante la vincularon con Young Miko y con Maxi Espíndola del grupo musical MYA, aunque ninguno de los dos romances se confirmaron, porque la vida de la artista se mantiene en privado.

Aunque la Triple T se mantiene lejos del fútbol y de las cámaras, hace unas horas decidió realizar un posteo en Instagram para la selección, tras consagrarse bicampeona de América. ¿A De Paul?, ni un besito: "Argentina", escribió junto a un corazón blanco y un emoji con los ojos emocionados. En la historia se ve una foto de los campeones levantando la Copa.

Historia de Tini Stoessel

Por su parte, el centrocampista se dedico a disfrutar con sus compañeros: "Respeten los rangos, ocho años dueños de América", se lo escuchó decir en los festejos del vestuario. Además, se encontró acompañado de sus hijos, con quienes vivió lo que en el mundial no pudo.

En Qatar, De Paul compartió su consagración con Stoessel lejos de sus pequeños quienes se encontraban en Argentina con su madre, Cami Homs. Fue allí cuando la modelo exploto contra el jugador.

Rodrigo De Paul disfrutó de la Copa América con sus hijos

En 2022, cuando el seleccionado argentino se disputaba el título de campeón mundial, salieron a la luz los mensajes entre Rodrigo y su ex esposa: "Ya decidiste que no venga a la final del mundial por querer ser vos protagonista donde no lo sos", fue un primer mensaje De Paul, en alusión a la negativa de Homs de enviar a la pequeña de tres años y al bebé de uno con una niñera a Qatar.

Con el diario del lunes, los detractores opinan que fue Tini quien alejó al deportista de sus hijos y no su ex mujer como éste acusaba. Y es que, separado de la cantante, disfrutó de la experiencia de estar cerca de sus herederos en un momento importante en su carrera futbolística, donde no solo protagonizo un turno momento de baile con la pequeña, sino que además entro de su mano en algunos de los partidos.