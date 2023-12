"Manchaste todo con traición": los duros posteos de Celeste Cid que confirman su separación

Pasaron sólo ocho meses desde que Celeste Cid blanqueó su relación con el músico Miguel Abril Sosa, conocido por ser el baterista de Catupecu Machu. La pareja fue fotografiada en Buquebús yendo a una escapadita romántica a Montevideo y, desde entonces, ninguno tuvo problema en mostrarse en las redes sociales.

Es por eso que en las últimas horas, los seguidores de la actriz se sorprendieron por sus contundentes posteos melancólicos. La primera pista la dio al subir una historia, en la que se la podía ver tomando un te en su casa. Hasta ahí, nada del otro mundo. ¿El detalle que generó revuelo? La musicalizó con un llamativo fragento de la canción Awch de Ángela Torres.

Celeste Cid Miguel Abril Sosa

"Antes de que te vayas, baby, mirame a la cara. Me has macumbeado el corazón. Me dejaste sola y ahora estoy obsesionada. Manchaste todo con traición", fue la estrofa elegida por Cid que encendió las alarmas en torno a su relación con Sosa.

Atenta a las preguntas de sus seguidores, Cid optó por seguir publicando indirectas en torno a su estado civil. ¿Qué hizo luego? Publicó una captura de pantalla, en la que se podía leer la definición de la Real Academia Española del término "sanar": "reconciliarse con la realidad". "Más 2023 no viene", sumó la actriz y remató el posteo con un emoji de corazón. ¿Separación confirmada?