Marcelo Tinelli, entre promesas incumplidas y un imperio en caída libre: "Me debe $1.500.000"

El escándalo vuelve a sacudir el ya manchado nombre de Marcelo Tinelli, pero esta vez no es por su show, o la falta de uno, sino por las denuncias de impagos a sus empleados que ya viene de hace meses. El reclamo de Sebastián Manzoni, mejor conocido como "La Tía Sebi", es solo la punta del iceberg de una situación crítica que arrastra desde hace tiempo la productora LaFlia. "¿Pueden pagar, por favor, el Cantando?" disparó Manzoni, en una reciente entrevista durante su visita a La Casa del Streaming, visiblemente molesto. "Me deben tres meses de sueldo. Fui todos los días en el tren Sarmiento, volviendo tardísimo a mi casa, y todavía no vi un peso".

Su caso no es aislado: maquilladores, peinadores, técnicos y hasta los propios jurados del reality show siguen esperando cobrar por su trabajo. "Nadie cobró, boluda. Ni maquilladores, peinadores. Yo voy a blanquearlo. Eran 500 lucas por mes. Sí. Yo blanqueo el sueldo. Un millón 500 mil pesos. Eso me deben. Lo necesito, lo quiero. Es plata que yo fui todos los días en el tren Sarmiento bajándome en plaza a Miserere, volviendo tardísimo a mi casa. Páguenme, loco. Uno trabaja y se le paga. Por favor, te lo pido a Marcelo. Ya hablé con cada persona con la que hay que hablar. Se patean la pelota. Hablá con tal, hablá con el otro. Ah, ni idea. Por favor", suplicó.

El panorama es alarmante. No solo se trata de influencers y talentos del espectáculo, sino de empleados de base que atraviesan serias dificultades. El SATSAID, el sindicato de televisión, había denunciado que LaFlia adeudaba los salarios de diciembre y el aguinaldo a sus empleados. "Es inadmisible que la empresa especule con el sustento de los trabajadores", habían afirmado en un comunicado. El conductor todavía no se puso al día. Mientras tanto, Marcelo Hugo no parece demasiado preocupado. En lugar de dar respuestas concretas, está concentra en su reality, Los Tinelli, un intento de capitalizar su vida privada al estilo de Los Montaner.

Con su característico desparpajo, había negado estar en problemas económicos: "No tengo ningún problema financiero. Mi empresa puede no pagar aguinaldo, pero todas refinancian deudas". Una explicación que, además de ser desmentida hasta el hartazgo por los protagonistas y lejos de calmar los ánimos, solo alimentó la indignación. La crisis de LaFlia no es nueva, pero ahora el vacío financiero es insostenible. Sin proyectos a corto plazo y con el Bailando 2025 en la cuerda floja, la incertidumbre crece. "Nos dijeron que busquemos otros trabajos, no hay plata", reveló una fuente cercana al reality de baile que debía salir este año.

La Tía Sebi revela la verdad detrás de su despido del stream del Cantando

La productora también habría dejado a sus empleados sin cobertura médica durante un mes, sumando otro punto crítico al conflicto. El testimonio de Melu De Felice, encargada de las redes del Cantando, refuerza la gravedad del asunto: "Desde el día uno hubo problemas con los pagos. Noviembre y diciembre todavía no los cobramos. Ya mandamos mensajes a donde se les ocurra, pero nada". La falta de respuestas y la repetición del problema dibujan un panorama desolador. Marcelo Tinelli, que alguna vez fue el rey del prime time y hasta amagó con incursionar en la política, enfrenta ahora una crisis que lo deja contra las cuerdas.

"La Tía Sebi"

Su legado televisivo tambalea, mientras su imagen queda cada vez más asociada a promesas incumplidas y un modelo de negocio que ya no se sostiene. La pregunta es: ¿hasta cuándo podrá patear la pelota? Minetras tanto, "La Tía Sebi" no duda en alzar la voz y ante tanto silencio cómplice, le suplica a los responsables de abonarle el dinero que le deben desde hace meses: "O sea, de verdad. Que se sienten. Estoy diciendo algo muy básico. Trabajaste, se te paga".