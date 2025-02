Wanda Nara y L-Gante decidieron agrandar la familia en un día especial para Mauro Icardi

Destinados a ser: a pesar de oficializar su relación hace apenas dos meses, Mauro Icardi y la China Suárez parecieran ser un matrimonios de años. Eso quedó reflejado en el emotivo video que compartió la influencer para celebrar el cumpleaños de su pareja.

En medio de un torbellino mediático y judicial, el futbolista cumple 33 años este 19 de febrero y, en los primeros minutos del miércoles, la ex Casi Ángeles sorprendió a todos con un emotivo video en su cuenta de Instagram, en el que no sólo presumió su romance sino que además hizo un recorrido por la vida del deportista, recuerdos de los que no fue parte, ya que en aquel momento el joven se encontraba junto a Wanda Nara.

La China Suárez sorprendió a Icardi en el día de su cumpleaños

" Sobran las palabras. Feliz nacimiento mi amor ", fue la dedicatoria junto al audiovisual que comienza con unas imágenes del cumpleañeros de pequeño con una mirada ingenua y voz infantil, presentándose en un torneo de fútbol infantil. Aquel nene de gestos tímidos crecería para convertirse en el goleador implacable del Galatasaray. La secuencia da un salto en el tiempo y de pronto el rugido de los hinchas turcos llena la pantalla con el fervor y la euforia de un estadio completo celebrando un gol que le marcó al Bayern Múnich en la Champions League.

Si bien la pieza audiovisual recuerda los logros futbolísticos de Icardi, luego el video da un vuelco y también presume lo que logró en el último tiempo: una nueva familia . Es así que la China compartió un fragmento de la emotiva sorpresa que le realizó a su novio en San Valentín: fundidos en un abrazo, con globos rojos en forma de corazón, polaroids de los distintos momentos vividos y con Magnolia y Amancio, los hijos de la actriz, como espectadores.

Otros de los momentos que sorprendieron a los usuarios fueron los clips de Mauro alimentando a una tortuga o abrazando a un perro, ya que en los inicios de la guerra legal y mediática con Wanda, se filtraron videos del rosarino cazando y decapitando diferentes animales .

El radical cambio llamó la atención, aunque muchos prefirieron pasarlo por alto y centrarse en la respuesta de Icardi que no se hizo esperar: "Gracias, gracias y gracias", escribió el delantero, acompañado de un corazón. Un intercambio breve, pero que selló ante los ojos de todos lo que ambos parecen gritar en cada imagen: no se trata de un vínculo pago como se rumoreó al principio sino que hay amor, y al parecer... mucho antes de que oficializaran.

Se agranda la familia

Mientras el futbolista avanza en su relación con la China Suárez y ya ocupa el rol de padre de los hijos de la actriz, Wanda Nara y L-Gante no quisieron quedar atrás y decidieron dar un importante paso en su noviazgo.

Wanda Nara y L-Gante decidieron adoptar una nueva perrita

"Bebita nueva", escribió el cantante en una historia de Instagram junto a una foto con la conductora de Bake Off y la nueva integrante de la familia. Se trata de una selfie de los tortolitos donde presumieron su nueva mascota: una pequeña perrita blanca.

Cabe recordar que Wanda Nara, la Bad Bitch, denunció públicamente a Mauro Icardi que se niega a entregarle sus mascotas que viven en el exterior, desconociendo su paradero actualmente, ya que él está en Argentina mientras se recupera de una operación de la rodilla.