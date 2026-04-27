Mario Pergolini cruzó los límites: ironizó al aire sobre femicidios y desató indignación

En su programa, Mario Pergolini habló del caso que se viralizó durante el fin de semana en México: una mujer que asesinó de seis disparos a la esposa de su hijo porque, según trascendió, se lo "robó" y la "hizo enojar".

El femicidio quedó registrado por las cámaras de seguridad del hogar familiar. En un primer momento, la investigación contempló la posibilidad de que ambas mujeres hubieran mantenido una discusión previa, pero este viernes se conocieron detalles que confirmaron que Erika María Guadalupe Herrera mató a su nuera, la ex reina de belleza Carolina Flores por "animosidad".

Carolina Flores fue asesinada por su suegra de seis disparos

Pergolini suele tratar temas de actualidad en su programa Otro Día Perdido. Sin embargo, en esta oportunidad, el abordaje careció del respeto y la seriedad que la noticia requería. Además, contó con el aval de su equipo, que se sumó con chistes y risas.

Antes de reproducir el video del momento en el que la mujer asesinó a su nuera, Evelyn Botto preguntó: "¿Hay video?". El conductor confirmó y, en tono irónico, agregó: " Está decidido entonces, cuando venga Carmen voy a usar chaleco ", en referencia a la madre de Fede Bal, con quien mantiene una relación.

Esto salió al aire???????? pic.twitter.com/uMt4e4t4l2 — A N G E L (@AngeldebritoOk) April 27, 2026

Mientras se emitían las imágenes, Pergolini relató los hechos con frialdad y luego hizo comentarios que generaron polémica: "Y bueno, en el fondo estaría pensando: me ahorré un regalo para el Día de la Madre... ". A lo que sumó: "Dos regalos, porque la madre va a estar en yuta", continuando con la banalización de un femicidio que terminó con la vida de una mujer que era madre, esposa y tenía un futuro por delante.

Eso no fue todo. Acto seguido, el conductor leyó otro titular: "Hallazgo macabro en Brasil: fue a la casa de su novio, abrió la puerta del freezer y encontró el cuerpo de una joven desaparecida", y añadió que la mujer entregó a su pareja a la policía. Nuevamente, los chistes formaron parte: "Igual su novio será asesino, pero en casa nunca estuvo la heladera vacía".

Mario Pergolini

En esta oportunidad, los comentarios de Mario Pergolini cruzaron una línea sensible: la del respeto frente a hechos de extrema violencia, donde el humor no solo resulta inapropiado, sino que también contribuye a trivializar problemáticas graves como los femicidios.

Cabe recordar que en Argentina la Línea 144 es un servicio telefónico y de mensajería gratuito, confidencial y de alcance nacional que brinda atención, asesoramiento y contención a personas que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género. Funciona las 24 horas, los 365 días del año, y está atendida por equipos interdisciplinarios especializados.