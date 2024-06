Martín Cirio derrapó con un fuerte exabrupto contra Nicolás de GH: "Es como un nene..."

Martín Cirio volvió a estar en el centro de la polémica por su humor filoso como una cuchilla, aunque basado en un humor que a pocas personas les agrada. Es que, en su afán de decir lo primero que piensa porque comprende que sus seguidores van a entender que sus palabras integran la parte de su "comedia", el influencer no tiene ni un solo límite a la hora de expresarse y una vez más, volvió a superarlos.

Después de ser declarado inocente por la justicia en una causa en que se lo había denunciado como "pedófilo" por diversos escritos que había hecho en su cuenta de Twitter -ahora X- hace años atrás, el humorista regresó a las redes sociales y a realizar diversos videos.

Martín Cirio realizó un comentario fuera de lugar sobre Nicolás Grosman.

Este año en particular, Cirio apostó a Gran Hermano para generar visibilidad de su contenido a través de entrevistas que realiza a los participantes una vez que quedan eliminados de la casa más famosa y que luego son transmitidas a través de Twich y publicadas en YouTube para generar su propio contenido.

Si bien hasta el momento no había hecho frases que generen polémicas, disgustos o malestares en la gente, en su última entrevista realizada a Florencia Regidor, tuvo un gran exabrupto que le jugó una mala pasada no sólo en las redes sociales con los comentarios negativos que provocó, sino en su propio canal.

Florencia Regidor se sumó al ciclo de entrevistas de Martín Cirio

El influencer cuenta con un propio humor ácido y se escuda tras la excusa de que sus seguidores lo comprenderán porque "así es él y así deben aceptarlo". Sin embargo, muchas de las cosas que dice dentro de la excusa de su humor, son mediante faltas de respeto o comentarios descalificativos además de encerrar violencia y discriminación.

Mientras que le realizaba la entrevista a la ex participante de Gran Hermano, le consultó principalmente por su relación con Nicolás Grosman y lo comparó, nada más ni nada menos, que con un "nene down", dando a entender que el joven de 21 años posee esa discapacidad.

Florencia y Nicolás, fueron una de las parejas de Gran Hermano 2024.

"¿Qué fue lo que te enamoró de Nico? Es hermoso físicamente, pero hay que enamorarse de Nico...", preguntó y luego comentó de manera sarcástica. Y siguió: "¿En qué momento de hizo el click?". Florencia, de buena manera, respondió: "Últimamente me estaba relacionado con hombres pelotudos. Como que no tenían mucha coherencia, no te escuchan, no hablan de cosas interesantes, siempre es fútbol, fútbol".

Ante esa descripción, Cirio se sobrepuso a sus palabras y le indicó que todo lo que estaba respondiendo sobre los varones con los que se encontraba anteriormente, tenían algo similar a quien fue su pareja dentro del reality y no sabe si lo será afuera. "Estás describiendo a Nico", analizó.

Florencia y Nicolás, muy enamorados.

"¡No! Él es súper inteligente, habla de teorías conspirativas", contestó firmemente Florencia. "Teorías muy boludas...", retrucó Cirio, intentando sumarle un poco de humor y gracia a sus palabras, aunque poco de eso tenían. A raíz de aquel comentario, la ex "hermanita" subrayó: "Pero me da ternura, bolu**".

Fue en ese mismo instante en que sucedió el exabrupto de Cirio, dado que se refirió a esa ternura de Nicolás: "Ternura como te puede dar un nene down" , lanzó sin más. En ese momento, Florencia puso su mejor rostro de seriedad total y le indicó que "no", entendiendo que había superado un límite que no estuvo bueno.

Cirio queriendo retroceder e intentando hacer reír a su entrevistada que se mostraba un tanto molesta por la situación, agregó: "Es una ternurita". Pero, sin dejarlo pasar, ahí mismo la oriunda de Lomas de Zamora cerró el tema para que el influencer deje de opinar: "No sé. Él te escuchaba, daba teorías, pensaba cosas re locas. Nunca había estado con un chico así, tan filósofo. Eso me gustó".

Lo cierto es que Nicolás todavía continúa en competencia dentro del reality y no tendrá posibilidad de ver aquel desagradable comentario por parte de Martín Cirio, hasta el día que sea eliminado. Aun así, resta saber si la familia del joven de 21 años decidirá tomar cartas en el asunto contra el influencer sobre lo sucedido.