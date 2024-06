Juan Darthés y la pericia que lo puso contra la pared: "Presenta una personalidad neurótica"

Durante el lunes, los principales portales de noticias del país y las redes sociales se hicieron eco de una información que había llegado desde Brasil: Juan Darthés fue condenado a 6 años de prisión en la causa que le había iniciado casi seis años atrás Thelma Fardín, quien lo había acusado de haberla abusado sexualmente en 2009 en Nicaragua, cuando ella tenía solo 15 años y él 45, en medio de una gira de la tira "Patito Feo". "No nos callamos más", celebró la actriz.

Calu Rivero

Pera para aquellos que no lo recuerden, la primera en denunciar públicamente con nombre y apellido al ex galán condenado fue Calu Rivero, envalentonada por las denuncias por acoso o abuso sexual que habían estallado en Estados Unidos contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein. Más tarde, llegaron las acusaciones de las actrices Ana Coacci, quien fue sobreseída a principios del 2021 en la causa que le había iniciado el actor por "calumnias e injurias", y Natalia Juncos.

En 2012, Rivero -que ahora se hace llamar Dignity- había trabajado con Darthés en la ficción Dulce amor, la cual era un éxito en la pantalla chica. En aquel momento, generó sorpresa su renuncia a la telenovela producida por Quique Estevanez, pero cuatro años más tarde, la actriz reveló que abandonó la ficción en su mejor momento porque era acosada por su compañero de elenco, que en 2018 también le inició acciones legales por daños y perjuicios.

En aquella oportunidad, la actriz habló de "excesos" de parte del actor. En simples palabras, del acoso constante que sufrió cuando ambos compartieron elenco. Y cuando en en diciembre de 2018 Fardin hizo una conferencia de prensa, acompañada del colectivo de Actrices Argentinas, para denunciar públicamente a Darthés, Calu decidió darle un nuevo giro a su lucha judicial contra el actor. "Voy a luchar para instalar la perspectiva de género en sede civil", le había dicho a su entorno.

juan Darthés

De esta manera, la actriz cambió de abogado y modificó su estrategia judicial. "Quiero ver cambios en la Justicia. Voy a luchar para instalar la perspectiva de género", le afirmó a su círculo íntimo y aseguró que ya no iba a tomar decisiones "desde el miedo", sino "desde el amor", lo que la llevó a intentar cambiar la historia en materia de daños. Aquella lucha todavía sigue activa, en trámite judicial, a cargo del Juzgado Civil N°39. Es por "Daños y perjuicios", causa que el actor le había iniciado a Rivero bajo el patrocinio de Ana Rosenfeld. "Yo no le hubiese hecho juicio a Calu, me parece la peor decisión de su vida", había opinado Fernando Burlando.

Cabe resaltar que la causa judicial por calumnias e injurias contra Anita Coacci, que le inició Juan Darthés, después de que ella lo denunciara mediáticamente por abuso sexual, llegó a su fin en mayo del 2021. Después de tres años de lucha, la Justicia le terminó dando la derecha a la actriz -que estuvo representada también por Hermida Leyenda- al concluir que el actor mostró "falta de interés" durante todo el proceso judicial. Y seguramente, dada estos últimos precedentes, ocurra lo mismo en la causa que le inició el actor a su ex compañera de Dulce amor. "Un abusador no tiene derecho a daños y perjuicios", había señalado la abogada de Calu años atrás.

La pericia psicológica a Darthés

BigBang tuvo acceso a la pericia psicológica a Darthés en la causa que lleva desde 2018 el Juzgado Civil N° 39, la cual determina que no existió nunca en el actor "una afectación psíquica" y que "nunca padeció un trastorno por estrés postraumático". "Toda la documentación presentada -como supuesta pericia- en el juicio de Anita Co fue falsa", Raquel Hermida Leyenda, la abogada de Rivero en conjunto con la civilista Marcela Arvia, a este portal.

La pericia psicológica a la que tuvo acceso este sitio fue de oficio y no tuvo la presencia de peritos de parte. "Los abogados de Darthés no le pusieron peritos y nosotros lo dejamos ir solo para que todo sea fidedigno", destacó Hermida Leyenda y remarcó: "Esta pericia la presentamos en la causa en Brasil". En el escrito, la perito psicólogo Analía Miriam Mindel destaca que el actor define a su familia como "mutuamente satisfactoria" y que debió radicarse en Brasil por "sugerencia" de sus abogados.

Esto -señala el documento- "agravando su estado emocional, por las múltiples pérdidas que implico con respecto al cambio de su proyecto de vida". "Manifiesta que pocos días antes de viajar, presentó fantasías autoliticas, sin planificación o intento concreto. Dice haber sido medicado 6 con ansiolítico por profesional recomendado por su letrado (no acompaña certificado). Considera injusta condena social y ser tratado de modo "criminoso" (culpado por un delito)", destaca la profesional en su informe.

El informe de la perito psicólogo

Al momento de llevar a cabo esta pericia, Darthés le manifestó a la psicóloga que considera "injusto" su "juzgamiento mediático" dando "una imagen de enemigo de la mujer" (SIC). "Encuentra contención participando de actividades religiosas (Conexión Cristiana) y en cálido entorno familiar. Realiza regulares caminatas, estudia idioma (portugués) y solventa sus gastos con el alquiler de una propiedad en argentina y con el apoyo de su familia", remarca el documento.

En su análisis, la profesional advierte que el actor presenta una "actitud colaboradora y abierta para dar detalles minuciosos sobre los motivos de la presente demanda y como considera haber sido perjudicado", pero que "se torna tensa y parcialmente resistente, al surgir durante las entrevistas, en forma reiterada, la confluencia e interacción en los malestares psicológicos que manifiesta, por consideraciones sobre una causa penal que no es motivo de la presente pericia".

A pesa de que en más de una oportunidad se afirmó que el ex Simona presentaba depresión y ataques de pánico, la psicóloga remarcó en la pericia que el ahora condenado siempre se mostró "lúcido" y que su "capacidad Intelectual se valora dentro de estándares medios normales". "Presenta al momento de la evaluación leve distimia displacentera (tristeza, infelicidad) y normobulia. Sueño y orexia conservados. Es autoválido en las actividades básicas e instrumentales de la vida cotidiana", informó.

Finalmente Mindel detalla "que el actor necesita pronta escapatoria de las mencionadas situaciones que lo oprimen". "Quiere sentirse más seguro y más tranquilo. Le gustaría romper ataduras que considera depresivas y restablecer su propia individualidad. Se siente insuficientemente valorado en su situación presente, busca otras condiciones diferentes en las cuales tener la oportunidad de demostrar su valer", detalló.

No existió nunca una afectación psíquica. Nunca padeció Stress Post traumático.

Y continuó: "No presenta Trastorno Depresivo; No presenta Trastorno por Ansiedad; No presenta indicadores de Estrés Post-Traumático y se encuentran dentro de parámetros medios normales. Exhibe ira y resentimiento que relaciona con lo que considera injusta condena social. Esta se encuentra contenida y no reviste la jerarquía de trastorno o patología psíquica". De esta manera, la perito aseguró que tras su análisis pudo determinar que Darthés "presenta al momento de la presente evaluación una estructura de personalidad neurótica adaptada a la realidad". "No presenta patología psíquica reactiva el hecho de autos", concluyó.