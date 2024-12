"No lo quiero decir": la "autocensura" que deschavó la mano invisible de la producción de Gran Hermano

Si bien Gran Hermano juraba ser el caballito de batalla de Telefe para los próximos meses, los números no son los esperados y desde la producción están desesperados para aumentar la audiencia. Sin embargo, los participantes no ayudan: una nueva conversación donde la agresión y discriminación se apoderaron de la casa. La producción decidió exponer a todos los jugadores a una placa positiva, en la que quedaron fuera Ezequiel Ois y Candela Campos; pero eso ya es pasado y este semana el líder tendrá un papel fundamental, ya que tendrá que elegir a uno de sus compañeros para que abandone el programa por la puerta giratoria.

Mientras la casa cuestiona sus comportamientos, el público salvó primero a Santiago Algorta

Aunque los hermanitos no saben lo que ocurrirá, si especulan y generan polémica en las redes sociales por sus comentarios. Es así que en una charla que parecía tranquila, Keila Sosa y Andrea Lázaro se pasaron tres pueblos al hablar de un compañero: "Santi (Algorta) me parece medio nabo", comentó la oriunda de Tigre a lo que su compañera redobló la apuesta: "A mi tambien, nabo entero". Si bien la conversación parecía escalar a un nivel de discriminación superior, fue la propia Andrea quien dio vuelta atrás y decidió no compartir la totalidad de su pensamiento: "Es como raro, como si fuera... no lo quiero decir".

Ahora bien, el arrepentimiento de la fisicoculturista abre una nueva polémica: ¿se autocensura o la censuraron de la producción? Y es que días atrás, la mujer no tuvo problemas al expresar que Santiago le parecía una persona con rasgos "autista", lo que generó indignación en las plataformas digitales y perjudicó la imagen de la competidora. No sería la primera vez que la producción de Gran Hermano maneja a su gusto a los participantes y los censura.

El último eliminado, Ezequiel Ois, habló con sus compañeros de su dura historia de vida implicado en adicciones, lo que al quedar fuera del juego preocupó al resto de la casa por si volvía a recaer. Sin embargo, desde tras de cámaras, nunca mostraron su relato, así como tampoco visualizaron clips del personaje.