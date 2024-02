Cora Debarbieri y Burlando se cruzaron por la ex de Palacios. "Tus fuentes no son buenas"

América TV se volvió escenario de una bochornosa discusión que retrocede una cierta cantidad de pasos a nivel intelectual y también desde el lado de la empatía con el sufrimiento de una mujer que se expone para relatar en primera persona lo mal que la pasó en su última relación amorosa. Yésica Frías, la ex del futbolista Exequiel Palacios, fue invitada al programa conducido por Luis Ventura y se desató un escándalo que envolvió a Cora Debarbieri y a Fernando Burlando a la vez.

Luis Ventura, perteneciente al programa "A la tarde".

¿Qué fue lo que sucedió? Frías asistió al programa A la tarde, para dar a conocer su pasado junto al reconocido mediocampista, en la cual habló de "manipulación", de los tristes momentos que pasó junto a él, de la pérdida de su embarazo y de cómo se desenvolvió su separación.

Pero mientras todo aquello sucedía, unieron al móvil a Burlando, abogado defensor de Frías, y ambos comenzaron a contar en qué punto se encuentra la causa contra el campeón del mundo en Qatar 2022. Sin embargo, la primera en saltar a la yugular por creer que todo se trataba de un "falso testimonio", fue la periodista y, en cuestión de segundos, el programa se desvirtuó, los gritos se hicieron presentes y Ventura no supo cómo manejar el asunto en puerta.

Tras recibir la negativa por parte de Debarbieri, la ex pareja del futbolista expresó: "Me pone mal que Cora no sienta empatía contra la mujer" y mirándola a los ojos, le aclaró: "No te ponés en el lugar de la mujer, ojala nunca te pase lo que a mí me pasó y no tengas que vivir algo parecido. No me lastima lo que hacés, sino el hecho de ser mujer y no tener empatía, porque no es fácil dejar tu vida para compartirla con otra persona y adaptarte a la vida de otra persona".

Yésica Frías y Exequiel Palacios en Qatar.

Ante eso, la panelista, con toda su frialdad por encima, le retrucó: "Lamento que sientas que no tengo empatía, yo más allá de ser mujer soy periodista y tengo que preguntar y también tengo que escuchar las dos versiones. Te escucho a vos y escucho a la otra versión cuando tengo respuesta de los protagonistas de la historia".

Y prosiguió al explicar por qué no decide creer específicamente el relato de ella: "Por eso cuando vos contaste que en diciembre dijiste que hasta acá llegaste, hizo ruido. Muchas veces en las parejas cuando están en crisis, hay temas familiares, diferencias o temas económicos que influyen en la familia, hay malos entendidos. Quizás para lo que para vos no era una separación, para él sí lo era".

En referencia a que Yésica había declarado que decidió dejar su vida de lado para acoplarse a la de Palacios, detalló: "Cuando yo le pregunto a Yésica si alguien la obligó a viajar o a tomar esa decisión hermosa de seguir el camino de la persona que amás y tener el plan en la cabeza de formar una familia porque es un deseo hermoso, entiendo que nadie obliga a nadie. No minicemos a las mujeres ni a los varones de que alguien los obliga. Somos adultos y pensantes".

Estas declaraciones no cayeron para nada bien ni a Yésica ni mucho menos a Burlando que estaba desde el móvil escuchando lo que se debatía. Por eso mismo, el abogado le respondió: "Nadie habló de haber viajado obligada, Cora. Es un término que estás presentando vos. Ella jamás dijo que la obligó de ir algún lado porque se trataría de otro delito y ese delito no está".

El abogado Fernando Burlando.

Pero la verdadera confrontación se produjo cuando el esposo de Barby Franco quiso hacer hincapié en la declaración de Cora, asintiendo que hubo un mal entendido en la separación entre Palacios y Frías. "En segundo término, mi pregunta es: ¿Quién tiene un mal entendido sobre la separación? ¿El protagonista o el abogado? ¿Cómo el abogado va a entender que fue un mal entendido si ni siquiera estás hablado con el jugador?".

Las voces comenzaron a elevarse y mientras ambos intentaban hablar uno encima del otro, por otra parte estaba Frías rompiendo en llanto después de haber confesado todo lo vivido con Palacios y sabiendo que no logró generar empatía por parte de Cora, que más bien decidía señalarla con el dedo de "haber entendido mal".

"Yo hablé que el divorcio se lo va a dar y no hablé en función de lo que dijo o no el abogado, lo dije en función de las leyes alemanas que se casaron en Argentina y el domicilio conyugal era en Alemania y por lo tanto, allá hay otras leyes y tarda un año", se defendió la periodista. Y remarcó: "A eso me referí del abogado que no hablé de términos de separación, sólo de legalidades. Lamento Burlando que por tener un móvil de por medio interpretes cualquier cosa. Separemos las cosas porque si no sí me voy a enojar".

Cora Debarbieri en su participación en Los ocho escalones.

Mientras tanto, Ventura comenzó a querer parar el carro de la discusión, pero ya era tarde. Burlando le respondió con total seriedad y expuso que quizás las fuentes de la periodista no son las reales. "Lo importante sería que si vos tenés respuesta del propio protagonista, podemos estar de acuerdo en lo que decía. Pero si te contestó el entorno, no. No es una buena fuente. Como vos tenés a Yesica sentada como una propia fuente de información, sería bueno que el jugador te diga que fue un mal entendido y no el vecino de la madre", cerró.

Ante esto, Ventura que como conductor había quedado pintado al óleo, les pidió por favor que pararan con los gritos y que comenzaran a escucharse el uno con el otro. No obstante, les otorgó un "máximo respeto" tanto para Cora por sus fuentes, como para Burlando por su trabajo, y todo quedó en un escándalo del cual nadie pudo hacerse cargo.