Maxi López ¿separado?: el motivo que apunta directo a Wanda Nara

Una nueva separación golpea la farándula: Maxi López se habría separado de su mujer en medio de la polémica del Wanda Gate. Tras once años de relación, el amor con Daniela Christiansson se terminó según confirmaron en el programa de Pamela David.

Según Juan Etchegoyen, el ex deportista se separó de la modelo sueca debido a problemas que surgieron hace dos años con el nacimiento de su hija, Elle. Si bien terminaron confirmando la separación, primero se realizó un enigmático donde participaron los periodistas de Desayuno Americano en el que se inició dando una primera pista: "Este enigmático se suma a un gran escándalo que ya hay".

Maxi López se habría separado de su novia sueca

"La información que estamos manejando es que Maxi López se separó de Daniela Christiansson, su pareja de los últimos 11 años. Tiene una nena de 2 años", dijo el comunicador y luego se adentró en el que habría sido el motivo principal: "Lo que era una fuerte crisis ya es una separación confirmada por el entorno. Conociendo al protagonista, esto lo va a desmentir, por lo que va a generar".

Además, Etchegoyen lanzó un detalle importante en medio del Wanda Gate: " Ella no viene a la Argentina porque no se banca el mundo Wanda ", fue la explicación sobre la ausencia de Christiansson en las últimas semanas cuando Maxi López se mantuvo al lado de la conductora de Bake Off.

El navegador no soporta este contenido.

Si bien la crisis amorosa vendría a raíz de desacuerdos en la convivencia con la menor fruto de su década juntos, según confirmó el entorno del ex futbolista, la cercanía de su esposo junto a la empresaria de cosméticos habría sido la gota que rebalsó el vaso: " Las cosas están mal, por eso él se queda casi un mes en la Argentina . Hoy Daniela está en Suiza con su hija", finalizó el periodista.

Cabe recordar que en medio de la guerra mediática y judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, el nombre de Maxi López no quedó de lado. Fue el delantero del Galatasaray quien difundió un antiguo audio entre el ex dirigente argentino y la Bad Bitch: "No, no hablés vos. ¿Qué hablás, la con*** de tu madre? Quiero hablar a solas con los chicos. Acá papá dice siempre la verdad. Vos sos la que dice mentiras, que el otro día me dijiste que estaban durmiendo a las cinco de la tarde", se escucha.