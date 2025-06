Arrancó La Voz Argentina 2025 y sorprendió lo que pasó con Occhiato

El pasado lunes, antes de la anteúltima gala de Gran Hermano, debutó por Telefe una nueva edición de La Voz Argentina. Con nuevo conductor, algunas caras frescas entre los jurados y las clásicas historias que conmueven, el programa volvió a apostar por el talento y la emoción.

El estreno comenzó a las 21.45 con un show musical a cargo de los cinco coaches: Lali, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Miranda! Cada uno interpretó un tema de sus colegas, lo que desató una ovación entre el público. Luego apareció Nicolás Occhiato, quien asumió la conducción en reemplazo de Marley, histórico host del ciclo.

El navegador no soporta este contenido.

De los seis concursantes que pasaron por las audiciones a ciegas, solo cuatro lograron avanzar. El dúo integrado por Mauricio Tarantola y Agustín Carletti fue el primero en presentarse, con una versión de El olvidao interpretada con guitarra y armónica que atrapó rápidamente a los jurados. Todos giraron sus sillas, pero ellos eligieron a La Sole, quien viene de ganar la edición anterior.

Después fue el turno de Gabriel Franchelli, de Buenos Aires, quien sorprendió con su versión de Defying Gravity. Peluquero canino y autodefinido como "cantante nato", eligió quedarse con el team Lali.

El navegador no soporta este contenido.

Catalina Rivero, de Almagro, fue la tercera participante. Cantó Eye of the Tiger, pero no logró convencer al jurado: "Creo que te falta imprimirle tu personalidad a lo que hacés", le dijo Soledad. Algo similar le ocurrió a Débora Báez, de Ituzaingó, con su interpretación de Love of My Life de Queen: "Te le animaste a Freddie Mercury. Yo creo que es el mejor cantante de todos los tiempos. Te metiste en terreno escabroso, pero saliste bastante aireosa", señaló Ale Sergi, de Miranda!

En cambio, Nina Ventre deslumbró con Latin Girl, de Emilia. Su look dosmilero y su energía impactaron: los cuatro jurados se dieron vuelta, pero los Miranda! bloquearon a Lali para asegurarse de que la joven no eligiera su equipo.

El navegador no soporta este contenido.

El cierre fue con Pablo Galve, de Mendoza, quien apostó por el cuarteto con La Cabaña, de La K'onga. Luck Ra giró su silla, se quedó con él y juntos interpretaron Bebé Dame, a pedido del mendocino. Pero no solo su voz conmovió; también compartió una fuerte historia personal: "Tuve una situación bastante fea. Me dejaron de funcionar los riñones y estuve seis años haciendo diálisis. Mi mamá me donó un riñón . Ella es mi ídola", relató entre lágrimas, acompañado por sus padres.

El primer programa marcó altos niveles de audiencia y generó una fuerte repercusión en redes sociales. Sin embargo, la actuación de Occhiato como conductor fue blanco de críticas: "Perdón, pero yo extraño a Marley. Nico Occhiato, no sos gracioso", o "Es una deshonra que hayan reemplazado a Marley. Murió el humor y murió la televisión", fueron algunos de los comentarios que circularon en X (ex Twitter).

Entre tantas críticas, Ángel de Brito felicitó a Occhiato

El ciclo duró apenas una hora, y la escasa participación del conductor no pasó desapercibida. A diferencia de ediciones anteriores, en las que el host dialogaba con los participantes antes y después de cantar, en el estreno Occhiato casi cruzó pocas palabras con los concursantes ni con sus familiares. Desde su stream, explicó que el programa se adelantó por el inminente final de Gran Hermano, y que tanto el primer como el segundo episodio serían más breves de lo habitual. De todos modos, la edición fue cuestionada: el programa finalizó abruptamente con Luck Ra cantando junto al último participante, sin despedida ni cierre del conductor.

No todo fueron críticas. Varios seguidores celebraron el debut de Occhiato: "Qué felicidad siento por Nico. Después de tanto tiempo, su sueño se cumplió y se lo merece más que nadie", escribió una fan. Incluso Ángel de Brito lo felicitó desde su cuenta en X: "Felicitaciones a Nicolás Occhiato. Un gran conductor que no subestima ni al público ni a la tele. Una puesta increíble, un juradazo".

Momi Giardina y Santi Talledo estuvieron al frente del streaming oficial del programa, junto a Sofi Martínez

Además, la comunidad de Luzu TV también aplaudió a Momi Giardina y Santi Talledo, conductores de Nadie Dice Nada, que estuvieron al frente del streaming oficial del programa, junto a Sofi Martínez, quien participó desde Miami, ya que está cubriendo el Mundial de Clubes. Si bien la participación del stream fue elogiada por no robar protagonismo a los concursantes ni a los jurados, algunos cuestionaron la presencia de Sofía, por su falta de conexión con los otros conductores, el delay y la escasa química entre ellos.

Con picos de 17,7 puntos y un máximo de 20, La Voz Argentina 2025 lideró la noche en la TV abierta. Superó cómodamente a los Martín Fierro de Teatro, que alcanzaron una marca máxima de apenas 3,6 puntos. En paralelo, más de 60 mil usuarios siguieron el estreno en vivo a través de streaming.