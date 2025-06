De la amistad a la "traición": el verdadero motivo del cortocircuito entre Lali y la China Suárez

En el universo del espectáculo los vínculos se forjan (y se rompen) bajo los reflectores, y el distanciamiento entre Lali Espósito y Eugenia "la China" Suárez no fue la excepción. El deteriorado vinculo entre las actrices dejó de ser un simple rumor para convertirse en una historia de reproches, egos heridos y una foto que encendió la mecha final. Lo que parecía una amistad nacida en los sets de Rincón de luz y consolidada en los años de Casi Ángeles, hoy se revela como un vínculo roto, cargado de tensiones que venían cocinándose a fuego lento desde hace más de una década.

La foto que habría molestado a La China

Todo comenzó cuando Lali, en una entrevista reciente, sorprendió al admitir: "No soy tan amiga de la China. La quiero de muchos años, nos conocemos de muy niñas. Pero desde hace diez años que no tengo un vínculo cotidiano con ella". Con la franqueza que la caracteriza, la artista -que se prepara para su regreso a La Voz Argentina- dejó en claro que lo suyo con Eugenia es más pasado que presente. Y como era de esperarse, el show comenzó.

Fue Yanina Latorre quien, desde su habitual lugar en Sálvese quien pueda (América TV), tiró la bomba que explicaría el punto de quiebre: una inocente -o no tanto- foto de Lali con Wanda Nara. La imagen fue tomada en agosto del año pasado, en la puerta del camarín de un show de Ca7riel & Paco Amoroso en el Movistar Arena. Allí posaron sonrientes Lali y Wanda. Todo parecía una postal casual del mundo pop... hasta que llegó al feed equivocado.

Según Yanina, cuando la China vio la publicación, estalló. Aunque para entonces no estaba formalmente con Mauro Icardi, el futbolista ya había sido centro del escándalo conocido como el "Wandagate", donde ella ocupó un lugar más que incómodo. "Wanda la subió, Lali la reposteó y para la China Suárez, nadie sabe por qué, esto fue una traición. En realidad hasta ahí no estaba la China con Icardi. Hasta ese momento la China había sido un polvo en la vida de Icardi que Wanda perdonó", detalló.

La China tildó de "traidora" a Lali

De acuerdo con Yanina, La China vio la foto y se le cruzaron los cables. "Vio esto, le agarró odio y no se lo dejó pasar el Cris Morena Day", contó la conductora. Fue en ese reencuentro nostálgico de ex Casi Ángeles que la tensión se hizo carne. Cuando Lali se acercó a saludarla antes del show, la China -siempre frontal- la frenó en seco con un sorpresivo: "¿Qué me venís a saludar? Sos una traidora". La escena, digna de un spin-off de la tira adolescente que las lanzó a la fama, marcó el final definitivo de su relación.

La cantante, lejos de quedarse callada, le habría recordado: "Te repostee el tema, te banqué cuando fue el Wandagate, di notas bancándote, ¿y vos me decís esto y no me hablás?". Pero el quiebre ya estaba consumado. Desde entonces, no volvieron a cruzar palabra. Según trascendió, el entorno de Lali nunca vio con buenos ojos la relación con La China. Allegados a la intérprete de Diva aseguran que la veían como una presencia intermitente, que aparecía convenientemente en momentos de lanzamientos o campañas. Una relación marcada por la estrategia más que por la sororidad.

Aseguran que el quiebre de la relación fue por una foto de la cantante con Wanda Nara.

Y si alguien conoce los entretelones de la farándula, es Yanina. "Desde chicas tenían problemas de competencia y de ego, sobre todo por parte de la China. La talentosa siempre fue Lali. Cris Morena hasta la usaba de ejemplo para marcarle el paso a Eugenia. Eso, dicen, generó un resentimiento que nunca se apagó".