Roxy Vázquez volvió a su casa y habló a corazón abierto de su segunda internación: "Me aplastó, sigo débil"

Mientras la epidemia de dengue no da descanso en la Argentina, con casi 200 mil contagios y 131 muertos ya registrados en lo que va del año, algunas situaciones cercanas exponen lo cruento que es el proceso y lo desganado que te deja la enfermedad.

El caso de Roxy Vázquez bien puede ser un caso testigo de este hecho. La periodista de TN recién salió de su segunda internación este jueves, tras contraer el virus hace algo menos de un mes. La primera se debió a este cuadro, aunque la segunda fue por lo debilitada que quedó luego de luchar contra la enfermedad.

"No es que tuve dengue de nuevo sino que sufrí un cuadro viral normal pero como mis defensas estaban bajas, me aplastó. Yo sigo débil, me cuesta recuperarme", reconoció la reportera ante Radio con Vos. El reporte evidencia lo fuerte que golpea el cuadro de dengue, y lo mal que deja a quienes lo padecen, con situaciones reportadas de hasta tres semanas de reposo y malestar.

El Dengue golpeó con toda a la población de la Argentina.

"La verdad es que como dije, me siento muy débil. Yo soy una mina que vive siempre enchufada a 220 pero ahora estoy súper frenada. Al principio, cuando me contagié, sentí un dolor de cabeza muy fuerte, no podía ni comer y cuando lo hice, vomité todo. Ahora me recomendaron alimentarme bien y descansar", detalló la periodista.

Vázquez debió volver a ser internada el último fin de semana y pasar las Pascuas en el sanatorio La Trinidad. En un principio, y debido a la confusión natural de la noticia, se entendió que la conductora había tenido nuevamente la enfermedad, algo que es de suma gravedad, de acuerdo a cuales de las cepas hayan sido los contagios. Aunque lo que finalmente pasó es que las defensas le habían quedado debilitadas y un nuevo cuadro viral la atacó con fuerza por esa realidad.

La historia que subió a sus redes sociales Roxy Vázquez tras su segunda internación por Dengue.

"Dengue parte 2. Gracias a mi familia y amigos por estar. Gracias a todos mis compañeros del noti y del canal por preocuparse y ofrecer su ayuda. Gracias Galeno y al sanatorio La Trinidad Palermo por recibirme y cuidarme tanto otra vez. Cuídense por favor, el dengue no es joda", había advertido la periodista en sus historias el último domingo.

La situación se da en el marco de un estado nacional ausente como el que encabeza el presidente Javier Milei y su ministro de Salud, Mario Russo. Recientemente este funcionario pidió a la población "usar mangas largas y tener cuidado con los pantalones cortos".

Roxy Vázquez ya se encuentra de alta y con la intención de volver a trabajar.

También manifestó que la vacuna vigente "es una decisión personal" y que ha demostrado eficacia y seguridad en un trabajo de 20 mil pacientes, de 4 a 16 años. "En este caso, la vacuna, a través de lo que se llama 'puente inmunológico', nosotros podemos homologarla hasta personas de 60 años, que es para lo que está indicada actualmente a nivel individual", reveló.