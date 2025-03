Migue Granados estrenó Olga 2025 con una burla a Nico Occhiato que dejó al descubierto su obsesión con Luzu TV

El pasado lunes, Olga comenzó su programación 2025 con un homenaje a Shakira por la mañana y una burla a Luzu TV por la tarde. Durante los últimos días -y meses-, el canal de Migue Granados quedó ligado a diferentes polémicas por racismo, chistes religiosos -y hasta homofóbicos- y acusaciones de "robo" de figuras a sus principales rivales. Todo esto fue solucionado con un simple pedido de disculpas ante las cámaras, pero lo cierto es que el arrepentimiento está más lejos que nunca en la calle Humboldt. El "canal de la tía", como suelen llamarlo en redes sociales, estrenó por lo alto una nueva grilla de programas, aunque el caché no fue una innovación ya que algunos personajes fueron fichados de la empresa competidora. De hecho, el ciclo llamado TDT, hoy en Olga, es un producto creado el año pasado en Luzu TV.

El navegador no soporta este contenido.

Marti Benza y sus amigos se despidieron de Nico Occhiato para "hacer algo distinto", sin embargo realizan el mismo formato en otra productora, que al parecer tendría una tecnología mucho más avanzada: "Se mueve la pantalla y yo siento que me va a explotar el cerebro. No estábamos acostumbrados a esto", fue el palito que lanzó Cami Jara, con cierta risa burlona, a Nico Occhiato, su ex jefe.

Desde que se conoció la participación de los influencers en Olga, las redes sociales repudiaron la actitud y los tildaron de "traidores". No obstante, quedó demostrado que TDT no se fue en las mejores condiciones de Luzu TV y Migue Granados aprovechó para burlarse de Occhiato en vivo: "¿Che están contentos? se ven lindos en su color", comenzó el conductor en su visita por el estudio. Con este comentario dio a entender que los jóvenes están mejor asentados en su canal que en la competencia.

El navegador no soporta este contenido.

"¿Alguna vez los habían visto 70 mil personas?", consultó el hijo de Pablo Granados haciendo alusión al amplio público que se encontraba mirando el estreno: "No, nunca", contestaron. Un chicaneo directo a Occhiato, con el que dejaron en claro que el formato no funcionaba en Luzu, ya que nunca alcanzaron un número de audiencia tan alto.

El clip se viralizó rápidamente en X, donde los usuarios no tardaron en reaccionar: "Pero estos son los que hablaban de que no hay que atacar, que el daño que hacen, la salud mental y bla bla?", lanzó una usuaria sobre los comentarios doble intencionados de los mediáticos: "La gran diferencia entre Nico y Migue... que tipo que me cae mal. Podrá tener las mejores cámaras y toda la plata pero nunca tendrá un NDN ni la comunidad de Luzu"; " Que gord... dolido" o "Lo mala leche que es por Dios", fueron otros de los tantos mensajes repudiando la actitud tanto de Migue Granados como de sus nuevos empleados.