El lado infame de OLGA: acusaciones de "blackface", burlas religiosas y denuncias que hunden al canal

Desde su lanzamiento, el canal de stream Olga enfrentó múltiples controversias que afectaron su reputación y relación con diversos sectores de la sociedad. Desde sus comienzos, la productora fue acusada de ser una copia de Luzu TV aunque desde la empresa aseguraron que se trataba de otra dinámica y de un humor que no era para muchos.

Desde los personajes elegidos para cada programa hasta la interacción con el publico resultó envolverse con un humor ácido característico de Migue Granados, uno de los grandes socios de la compañía, lo que provocó un recurrente pedido de disculpas luego de cada unas de las polémicas protagonizadas en la pantalla de YouTube.

Acusaciones de racismo

En mayo de 2024, el programa Sería Increíble de Olga generó indignación al presentar un acto de 'blackface' en vísperas de la Revolución de Mayo. La organización antirracista DIAFAR denunció esta práctica racista, lo que llevó a una polémica pública.

Luego de la divulgación del video por medio de las redes sociales los miembros del equipo Nati Jota, Eial Moldavsky, Damián Betular y Homero Pettinato señalaron que habían sufrido un intento de cancelación y desestimaron las críticas recibidas.

No conformes con eso las autoridades del canal de streaming denunciaron la publicación de la organización antirracista alegando violación de derechos de autor; esto llevó a la asociación antirracista a publicar una carta abierta a través de la cuenta de Instagram con el fin de explicar la situación y llamar a la reflexión: " Seguiremos repitiendo las veces que sea necesario que blackface es racismo. Nuestra identidad no es un disfraz. El racismo no es un chiste . El racismo es violencia. El racismo mata".

Conflicto con Pepe Cibrián

Con una cancelación y varios comentarios negativos en las plataformas digitales, en julio de 2024, Olga se volvió a colocar en el ojo de la tormenta al enfrentarse al reconocido director teatral Pepe Cibrián, que expresó su indignación hacia el canal debido a comentarios realizados en el programa Mi primo es Así sobre su deseo de adoptar un hijo. Cibrián consideró ofensivas las bromas hechas al respecto y amenazó con emprender acciones legales contra el canal, calificando los comentarios como irrespetuosos y ofensivos.

Todo se dio cuando en el segmento bromearon sobre algunas frases del dramaturgo y director a raíz de una antigua entrevista con Susana Giménez, cuando manifestó sus intenciones de adoptar a una nena que, según manifestó, era víctima de la explotación sexual infantil: "Resulta que en plena charla él (Pepe) le quiere explicar a Susana Giménez la angustia que está sintiendo al hablar sobre la adopción y que se ponga en tela de juicio (su deseo de adoptar). Él se siente mal y le dice: 'Susana, hay una chica de cinco años que por dos pesos chup... la p... y yo con mi pareja, que le queremos dar un hogar, somos cuestionados. Entonces yo te pregunto a vos, Susana Giménez: ¿qué preferís: calle o Pepe?'", relató, imitando burlonamente la voz del dramaturgo. Luego, recordó la respuesta de Susana: "Pepe". Ahí mismo, todos los streamers presentes comenzaron a reírse por la imitación.

Pepe Cibrián enfrentado a Tomás Kirzner

Además, el mediático ya había manifestado su malestar con el mismo ciclo de stream, luego de sentirse atacado en redes sociales. Y es que, en medio del programa, los conductores invitaron a sus oyentes a dejar mensajes "sin sentido" en un posteo de Instagram del actor, algo que derivó en una serie de comentarios desagradables que lo molestaron.

Ante el enojo de Pepe y la amenaza de iniciar acciones legales, llegó el pedido de disculpas por parte de "Toto": "Fue muy estúpido el chiste en sí, pero pido disculpas porque se ofendió y, bueno, era muy bobo el chiste ", dijo el joven y sumó: "Fue una anécdota de un clip viejo. Por eso le pedimos disculpas. Era un clip viral de hace mucho tiempo y le pedimos disculpas", dialogó con Intrusos, lo que no le alcanzó a la víctima que obligó al joven a arrepentirse públicamente en Olga, donde sucedieron los hechos: "Te pido perdón, Pepe.

En el clip que se viralizó estoy banalizando algo terrible", reflexionó al aire y continuó: "¿Dónde está mi error? En reírme y no darme cuenta de lo que estoy diciendo. Me di cuenta a las trompadas, con lo que dijo Pepe y con lo que dijeron otros periodistas. A las trompadas me di cuenta de que es un espanto el clip que se viralizó. Fui un estúpido, fue una completa desinteligencia de mi parte y le pido perdón, Pepe. Fui un pelotudo que no se dio cuenta. No tiene nada que ver con una bajada de línea del streaming".

Parodia del pesebre y denuncias por incitación al odio

Tomás Kirzner no aprendió de aquella problemática vivida en julio, ya que en diciembre su nombre volvió a estar en boca de todos cuando protagonizó un sketch que parodiaba el pesebre, lo que fue percibido como una burla a la religión católica.

Esta representación provocó manifestaciones de fieles en las puertas del estudio y la presentación de denuncias legales por incitación al odio religioso. Ante la presión pública y legal, los conductores del programa ofrecieron disculpas públicas, reconociendo que su intención no era ofender a la comunidad religiosa.

Las polémicas no quedaron sólo en el 2024 sino que con la edición verano y con la nueva programación a punto de comenzar, el canal de streaming volvió a estar en el ojo público en los últimos días por un hecho que generó repudio durante el programa Sería Increíble: el humorista Eial Moldavsky compartió detalles de un supuesto encuentro íntimo con una reconocida actriz argentina, insinuando que se trataba de Lali Espósito. Aunque no mencionó su nombre directamente, las pistas dadas llevaron a esa conclusión. Estas declaraciones generaron una ola de críticas en redes sociales, acusándolo de falta de respeto y de exponer públicamente aspectos privados sin consentimiento. Ante la presión pública, Moldavsky y sus compañeros de programa ofrecieron disculpas en vivo, reconociendo su error.

Estas situaciones reflejan los desafíos que Olga enfrentó desde su creación, resaltando la importancia de una comunicación responsable y respetuosa en los medios de comunicación.