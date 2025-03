Tras los papelones, Olga lanzó una alianza con Vorterix para escaparle al hate y a las críticas

Luego de la trágica situación que protagonizó Eial Moldavsky en el programa Soñé que volaba del streaming Olga, en el cual confesó con algunos detalles muy precisos haber tenido intimidad con Lali Espósito -para después disculparse de haberlo hecho-, el mandamás Migue Granados cerró una alianza con Vorterix, Luquitas Rodríguez y los chicos de Paren la Mano, con el fin de armar un producto conjunto y que mezcle ambos elencos, que saldrá los martes de 16 a 18 por ambos espacios.

Paren a Olga, como decidieron llamar al híbrido entre los elencos de Paren la mano y Soñé que volaba, ya cobró mucha notoriedad en las redes sociales y hasta se estableció como tendencia en X (ex Twitter). Lo cierto es que también las voces más haters aprovecharon la decisión, para identificar la movida como una cortina de humo para tapar el escándalo de Moldavsky.

Mientras tanto, Granados habló ante América TV y reconoció que mantuvo una charla con Espósito tras lo sucedido. "Se quería matar después de lo que pasó. Y a mí me dio mucha vergüenza también", reconoció el productor y conductor, quien reveló que no le pidió a Eial que le pida disculpas a la cantante, sino que "lo hizo porque quiso y porque lo sintió". "Hablé con Lali diciéndole: 'por el solo hecho de ser de acá, perdón'. Yo aparte, Lali para mí es la uno. La hemos llamado para conducir formatos que compramos acá en Olga. La amo. Me quería morir. Encima que fue con ella, que ha venido las veces que la necesitábamos", recordó Migue ante las cámaras.

Eial Moldavsky contó detalles de una noche con Lali Espósito y enfureció a la artista.

Allí sostuvo que Espósito lo entendió, pero que "está caliente con los que fueron". "Pero es entendible. Tiene razón. Punto. Es una vergüenza", aseguró Granados. "¿El tiempo lo cura todo? No, el tiempo alivia. Es lindo el tiempo, corre porque es un cobarde", cerró el influencer. Al mismo tiempo protagonizó el reel de lanzamiento de Paren a Olga, el cual se compartió en una publicación del canal: "En la guerra del streaming, firmamos la paz con esta alianza. Paren a Olga. Desde el 11/3, todos los martes a las 16 hs. De visitante y de local", aseguraron allí, en referencia a que se emitirá una vez desde cada espacio.

Luquitas Rodríguez es el conductor de Paren la mano en Vorterix.

"Señoras y señoras, hay programa nuevo. Claro que sí", soltó Rodríguez en el video de lanzamiento de Paren a Olga, para luego explicar que era parte de una "alianza entre dos canales". "¿Y cuándo arranca?", le preguntó Rodríguez a Granados en otro tramo. "El martes 11 de marzo", contestó Migue. "A la mierda, me vuelvo loco y pelotudo y tarado", lanzó en tono humoristíco el conductor de Vorterix, antes de explicar que saldrá una vez desde ese estudio y otra desde Olga, de forma alternada.

"¿Y qué elenco va a conformar este éxito?", preguntó Migue en el reel. "Paren la mano y Soñé que volaba", precisó Luquitas. "Pero va a ser espectacular", festejó Granados. "Esto va a ser una cosa de locos, Miguel", prometió Rodríguez entre risas. Las miradas negativas habían caído sobre Olga, tras la situación de Lali. Ahora muchos y muchas se preguntan si la iniciativa de Paren a Olga es para dar vuelta la página y terminar con el hate y las críticas que golpean a todos los programas del canal. Mientras tanto, el castigo contra Moldavsky continúa en las redes sociales, sin importar su pedido de disculpas.