Migue Granados rompió el silencio sobre Pepe Cibrián: "Me quería morir cuando..."

Actualmente, Olga es uno de los streamings más vistos. Pero todo lo que sube, cae por su propio peso en algún momento. Tomás Kirzner fue una de las grandes incorporaciones de este año, ya que entendió rápidamente el humor del canal. El joven se destaca por sus imitaciones, pero en esta ocasión se sobrepasó.

El actor decidió llevar a la mesa un momento que protagonizó Pepe Cibrián años atrás. "¿Calle o Pepe?, ¿Calle o Pepe?", recordaron en el programa "Mi Primo es Así". Esto sucedió entorno a una charla que tenían Susana Giménez y director teatral cuando debatían sobre la adopción de infancias por parte de parejas homosexuales. El dramaturgo contaba en ese momento que una niña le había contado que para sobrevivir tenía que recurrir a la prostitución y le preguntó a la rubia qué prefería: que la niña esté en la calle o que esté con él.

Pepe Cibrián enfrentado a Tomás Kirzner

Los chistes no le hicieron gracia a Cibrián que aseguró que iniciará acciones legales contra el canal: "A mí nadie me pidió disculpas. Solo Tomás me envió un mensaje por WhatsApp y me invitaba al programa el jueves. Por supuesto que no voy a ir y no considero que esa sea forma de disculparse. Ellos cuando armaron todo esto no lo hicieron por WhatsApp.

Pepe lloró desconsoladamente por lo que atravesó

"Estamos muy sorprendidos; no fue nuestra intención", eso no vale nada, explicó Cibrián. No hay intención buena o mala. Si yo digo que tu madre es una prostituta y luego pido perdón, no solo no vale, sino que tampoco es divertido para mí ni para la gente de buen nacer. No se puede hacer bromas de lo que está pasando con Loan, o de una persona enferma, es inaceptable y nadie puede salir a justificar eso".

Migue Granados le respondió a Pepe Cibrián

Aunque el actor no acepta las disculpas del elenco, Migue Granados rompió el silencio: durante una entrevista con "Intrusos" donde se refirió al escandaloso comentario, aclaró: "Me quería morir cuando lo vi. Ellos se estaban riendo de un archivo viejo. El problema fue que cuando contó esa historia, banalizó lo del principio, que era la historia de una piba que vivía en la calle".

El dueño de Olga reconoció la gravedad de los dichos, sin embargo -lejos de pedir disculpas- justificó la acción de su empleado: "Toto también tiene una historia de ese estilo, no cree que se burle de eso". Por otro lado, tampoco quiso dejar de validar el dolor de Pepe: " Me dio mucha pena porque el loco me sigue, lo sigo, ha venido a mi programa . Yo estaba en el auto esperando a alguien y no estaba viendo Intrusos. No sabía lo que había pasado. Cuando lo vi, me quería morir", continuó.

Sofía Gonet se comprometió con la causa de Pepe Cibrián

Sofía Gonet, más conocida en redes como "La Reini", lleva la vida que cualquiera quisiera. Se hospeda en hoteles de lujo, visita restaurantes de alto nivel, realiza "escapadas viajeras" por todo el país, su placard explota de las marcas más lujosas y su rutina es el día a día, de manera indefinida. Sin embargo, prefirió dejar sus lujos de lado y hablar sobre lo que sucedió en Olga.

"Cuando se hablan de causas tan graves, tan grandes, tan tristes. Uno pienso que desde su lugar no puede hacer nada", comenzó diciendo la influencer. Sin embargo, cree que su lugar de exposición debió usarlo para concientizar sobre la lucha de Pepe Cibrián y los límites que hay que tener a la hora de referirse.

"Hay que parar un poco con el odio, con el egoísmo, con la indiferencia, con el creer que si no te pasa a vos, no pasa", siguió reflexionando luego de asegurar que quedarse callado es ser cómplices de los que se burlaron.

Gonet dejó en claro que no quiere condenar a los integrantes de Olga, sino llamarlos a concientizar: "Esto a las generaciones ms grandes ya se les pasó. Si a nosotros que somos los jóvenes, que vamos a cambiar las cosas, que vamos a hacer las cosas bien, se nos siguen pasando estas cosas...".