"Está muy mal esta chica": a Trezeguet se le dio vuelta la tortilla y Furia lo convirtió en su nuevo enemigo

En los últimos meses, Gastón Trezeguet se encargó de defender por lo alto a Juliana "Furia" Scaglione. Fue así como se enemistó con la mayoría de los ex participantes de Gran Hermano, a quienes incluso llegó a calificar como "resentidos". Sin embargo, las cosas se le dieron vuelta inesperadamente.

El canal de las tres pelotas no soportó a la furiosa y decidió soltarle la mano. Fue Laura Ubfal quien informó la decisión que tomó el canal con la polémica ex consursante este miércoles en Intrusos: "De común acuerdo entre Juliana Scaglione y Telefe se rescinde el contrato". Si por algo se destacó esta edición fue por las fuertes polémicas, y es que hubieron fuertes personalidades.

Juliana "Furia" Scaglione renuncia a Telefe

La doble de riesgo no fue la única participante en pedir su liberación. Sin embargo, es la primera que lo hizo público, sin importar a quien destruía en el camino. La joven irrumpió en el vivo de TikTok que realiza todas las noches Trezeguet y apuntó contra quien fue su gran defensor: "Me parece que tenías que haber ganado. Como yo, que salí primera, me pusieron sexta porque tienen ego. Y vos saliste primero, pero te pusieron cuarto y agachaste la cabeza simplemente por laburo. Nada más. Cosa que yo no voy a hacer".

Según Furia, el conductor de Se Picó, por Republica Z no defendió lo que le correspondía en su edición del reality show, solamente para seguir trabajando con Telefe. Tan mal no le fue, ¿no?

Si algo demostró la mediática es que no tiene problemas al insultar. Gastón ponía caras de no creer lo que estaba diciendo, se quedó en silencio unos minutos y después reflexionó: "Ah, entiendo lo que decís. Vos decís que vos ganaste y te bajaron a propósito". Ante lo cual, ella enfrentó al panelista y a la producción: "Sí, es fraude. Todo el mundo lo sabe. No te hagas el pelotudo".

Juliana quiso dar la primicia sobre su renuncia a Telefe, y lo hizo fiel a su estilo. "Bueno, nada. Seguí siendo careta. Tranca, todo bien. Mañana si querés en tu programa hablá mal de mí como hacés siempre cuando alguien se enoja con vos y listo", apuntó contra el periodista.

Los insultos descolocaron a Gastón, quien antes del cruce le había ofrecido ser parte de su streaming: "Está mal esta chica. Le acabo de ofrecer trabajo y se enoja, yo no lo puedo creer. Y bueno, chicos... no sé qué decirles. Un besito y espero que mañana esté mejor. Tampoco me voy a dejar boludear o tratar mal".