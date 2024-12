Milenka, una estrella desde su primer respiro: al igual que a Mirko, Marley le abrió un Instagram a su hija

Alejandro Wiebe, conocido por todos como Marley, celebró la llegada de su segunda hija, Milenka, y, como era de esperarse, el conductor compartió el emotivo momento con sus millones de seguidores. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención no fue solo la noticia del nacimiento, sino la creación de una cuenta de Instagram para la pequeña, algo que ya había hecho previamente con su primer hijo, Mirko, quine llegó a superar los 6 millones followers.

Milenka nació a las 4:03 de la mañana en Oklahoma, Estados Unidos, tras un parto adelantado que obligó a Marley a ir directamente al hospital apenas bajó del avión. Aún así, el conductor logró estar presente en el momento clave, acompañando a Kasandra, la gestante subrogada, durante las intensas horas de trabajo de parto. Con una mezcla de emoción y humor, Marley compartió los detalles a través de un video en el que mostraba los preparativos y los sonidos de la inminente llegada de su hija.

Así celebró Marley la llegada de su hija

Incluso, en un posteo que incluía una tierna imagen de la pequeña sosteniendo su dedo, el mediático escribió: "Kasandra fue lo más y estuvo muchas horas pujando. Y nació Milenka, a las 4:03 am hora local. No dormí nada desde que aterricé y ahora menos, pero estoy feliz". En un movimiento que ya se está convirtiendo en su sello personal, Marley creó una cuenta oficial de Instagram para Milenka incluso antes de que abriera los ojos. La noticia causó revuelo en redes sociales, y en menos de 24 horas, la cuenta superó los 182 mil seguidores. Las primeras publicaciones incluyen una ecografía, la foto de su manito sosteniendo el dedo de su papá, y el primer encuentro entre ambos.

La estrategia no es nueva para el conductor, quien logró convertir a su primogénito, Mirko, en un influencer infantil con millones de seguidores y colaboraciones publicitarias con tan sólo 7 años. El nacimiento de Milenka también estuvo cargado de anécdotas que Marley no dudó en compartir. Desde la experiencia del contacto piel a piel, pasando por el riguroso sistema de seguridad del hospital que lo dejó sorprendido, hasta los planes para pasar el Año Nuevo junto a su hija en Oklahoma, el conductor documentó cada instante con la cercanía y humor que lo caracterizan ."¡Nuestro primer día juntos!", celebró junto al video que compartió en sus redes sociales.

Y agregó: "¡Y es un placer! Es hermosa y muy buena, llora poco, duerme mucho, come bien y se calma cuando le canto ¡Manuelita!". Marley también aprovechó para expresar su gratitud hacia Kasandra, quien no solo fue una pieza fundamental en el nacimiento de Milenka, sino que también se ha convertido en parte importante de su familia. "Vamos a estar eternamente agradecidos tanto yo como Milenka y Mirko. Seguimos en contacto, vamos a compartir cenas y encuentros, y seguramente también viajará a Argentina", aseguró Marley, desmintiendo rumores de distanciamiento tras el nacimiento.

Sobre las críticas que recibió en redes por utilizar subrogación, el conductor dejó en claro que mantiene una relación amistosa con quien trajo a su hija en vientre y que planea seguir en contacto con ella. "Hay mucha gente que me está preguntando un montón de cosas. Y sí, por supuesto que la relación continúa. Apenas nació, me la dieron a mí para hacer skin to skin, que es piel a piel y después ella, cuando estaba un poco más recuperada, la tuvo también en brazos. Estábamos uno al lado del otro en la habitación y vino toda su familia. Vinieron sus hijos también, que la tuvieron a upa. Ella también la tuvo hoy todo el tiempo también a Upa", detalló.

Y continuó: "Vino su mamá, vino su hermana. Todos estuvieron con Milenka. Y por supuesto que seguimos en contacto. Hay gente que piensa 'bueno, ya está, nació la bebo, no se ve más'. Yo voy a estar en una casa que voy a alquilar durante un tiempo y vamos a armar cenas y encuentros. Y seguramente también va a viajar a Argentina. Así que bueno, nada, para que conozcan un poco la historia, porque mucha gente se arma todas unas novelas con respecto a la relación y todo. Es Kassandra, que ha hecho un trabajo de parto impresionante y le voy a estar eternamente agradecido. Tanto yo como Milenka y como Mirko"

El Instagram de Milenka

Con la llegada de Milenka, Marley abre un nuevo capítulo en su vida como padre. La emoción y gratitud hacia quienes hicieron posible este momento quedaron reflejadas en cada publicación, mientras que su decisión de incorporar a su hija al mundo de las redes sociales desde el primer día sigue generando debate. Lo que está claro es que tanto Marley como su hija tienen un futuro lleno de aventuras por delante, y millones de seguidores están ansiosos por ser testigos de cada paso de este camino.