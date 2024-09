Millonaria denuncia contra Wanda: su ex niñera afirma que la contrató "en negro" y le reclama $20 millones

No todo en la vida de Wanda Nara es color de rosa. Resulta que mientras se prepara para su regreso a la pantalla de Telefe bajo la conducción de Bake Off Argentina y transita su separación de Mauro Icardi, la mediática fue demandada por Analía Alvarado, su ex niñera. Este conflicto no es reciente y se remonta a los años en que Nara se separaba de Maxi López y comenzaba su relación con Icardi. Alvarado trabajó para ella desde 2013 hasta 2016, cuidando a los tres hijos que ella tuvo con el ex River.

De acuerdo con la denunciante, trabajó durante tres años en condiciones ilegales, es decir, "en negro," sin estar formalmente registrada, y por ello le reclama una suma millonaria. ¿De cuánto es la suma que le exige? Según detalló, al principio la deuda ascendía a aproximadamente tres millones de dólares, pero con el paso del tiempo y acumulación de intereses, la cifra actual sería de unos 20 millones de pesos. "El tema hoy lo está manejando el doctor Martín Francolino. Acá hay una declaración rebeldía para Wanda Nada y además un tema de que la embargarían por esta deuda que ya lleva años", explicó Laura Ubfal en el ciclo que conduce por América TV.

Francolino explicó en el programa Team Ubfal que la demanda fue presentada formalmente, pero que por el momento se les hizo imposible notificar a Wanda debido a su constante movimiento y posibles evasivas. "Nosotros planteamos una demanda con Analía Alvarado, en principio por haber trabajado con Wanda durante el lapso de un año y medio, en negro específicamente, no estando en blanco. Y bueno, se planteó la demanda. Se empezó a correr traslado y no aparecía forma alguna para notificar a Wanda de la demanda. Se empezó a pedir diferentes oficios a diferentes domicilios que ella tenía constituidos hasta que le planteamos, con el juzgado, la rebeldía", contó.

Además, el letrado remarcó que busca que la cantante quede notificada "bajo responsabilidad de parte". De esta manera, de acuerdo con Francolino, debido a la falta de respuesta de Nara, el juzgado emitió una declaración de rebeldía contra ella, lo que abre la posibilidad de embargar sus bienes. Actualmente, se están solicitando informes a distintos bancos sobre las cuentas bancarias de Nara, tanto en Argentina como en el exterior, para proceder con el embargo: "Hoy está obviamente con oficios, con los diferentes bancos para pedir informe de cuentas bancarias, si tiene letras de cambio, si tiene cuentas en el extranjero o en el exterior para empezar a pedir el embargo".

Francolino señaló que, aunque para Wanda Nara esta suma puede ser insignificante, para la ex niñera es una fortuna. El abogado expresó su deseo de que el conflicto se resuelva pronto, ya sea mediante embargos o una conciliación entre las partes. "Ya al haber pasado tanto tiempo el monto es muy alto. Es en pesos, pero es altísimo. Estás hablando ya con los intereses, las costas y todos los años que pasaron, vas a tener una demanda fácil de más de 20 millones de pesos", cerró.

No es la primera vez que una de sus empleadas la denuncia públicamente. Carmen Cisnero Reboledo, la ex empleada de Wanda, la había acusado en 2022 de haberla dejado varada en un campo de Milán. Al regresar a la Argentina, la mujer comentó el difícil momento que había tenido que atravesar durante aquellos meses. Además de acusar a Wanda de no pagarle el sueldo en casi tres años, la mujer describió distintas situaciones que vivió en la casa de la empresaria e Icardi.

Como respuesta, Wanda aseguró que a la mujer se le entregaba una suma más que importante todos los meses y dio a conocer que le había iniciado acciones legales en Milán, lo generó un gran malestar en Carmen. "Hace dos años y medio, van a ser tres años en octubre que ella no me paga. Le pido la plata y me dice 'si mañana te traigo la plata'. Se va para Francia y no me lo trae", había denunciado la ex empleada doméstica en aquella oportunidad.

Al igual que la niñera, la mujer había señalado que la ex esposa de Icardi le pagaba en "negro" y destacó que en tres años la familia Nara-Icardi solamente le abonó su salario un mes. "Me dijo que me iba blanquear, que me iba a sacar un permiso para ir a Francia. Después me dijo que no se podía, y que me iba a pagar 600 euros", sostuvo en ese momento. Carmen también había aclarado que llegó a Milán, Italia, en octubre del 2019 y resaltó: "Wanda me pagó un mes solo y después no me pagó más".