Misterioso encuentro entre los padres de Wanda Nara y L-Gante: noche fogosa en el carnaval de Gualeguaychú

Si algo le faltaba al Wanda Gate es que los padres de cada lado de la historia se involucren: mientras la China Suárez conocía a la familia de Mauro Icardi en un tour por Rosario, el padre de Wanda Nara y la madre de Elian Valenzuela, mas conocido como L-Gante, disfrutaron de los carnavales de Gualeguaychú.

Luego de mostrarse muy cómplice con Andrés Nara y despertar todo tipo de rumores entre ellos, Claudia Valenzuela rompió el silencio y habló de su relación con el suegro del representante de cumbia 420: "Yo fui con la productora y con Fernando Maldonado porque me invitó y nos fuimos en otro auto. Nos encontramos y nos saludamos ahí", inició su relato en Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri.

El padre de Wanda Nara y la madre de L-Gante fueron los protagonistas de los carnavales de Gualeguaychú

Durante los carnavales, que contó con la presencia de varios famosos, Claudia y Andrés se mostraron visiblemente felices por el momento sentimental de sus hijos. Así es que no sólo disfrutaron de cada comparsa desde las tribunas sino que además bajaron al asfalto a bailar un rato y presumir su complicidad: esto no ocurría con los padres de Icardi, ya que el futbolista no les habló durante su relación con la Bad Bitch.

"Dios los hace y Wanda los junta" o " Lo único que falta es que terminen juntos " escribieron algunos usuarios en X, ex Twitter, ante la foto del encuentro; pero la madre de L-Gante descartó toda relación amorosa con el padre de las Nara: "Estuvimos ahí mirando, después yo me fui abajo y sacamos fotos. No nos fuimos juntos".

Andrés Nara y Claudia Valenzuela a pura baile en Gualeguaychú

Claudia Valenzuela contó detalles de la noche carnavalesca junto a Andrés Nara: "No pudimos hablar mucho, más que saludarnos ahí y todo bien. Yo lo había escuchado en las notas que le hacían y hablaba bien, estaba contento. Mientras vea a mi hijo contento, yo feliz ".

Finalmente, la madre de L-Gante no sólo dio el visto bueno a la nueva relación de su hijo, sino que se mostró alegre al lado de su consuegro: "Fue una fiesta muy linda y un ambiente muy agradable. Todos bien con todos", culminó. Eso sí, ninguno de los dos atinó a ocultarse sino que por el contrario posaron juntos para varios medios.