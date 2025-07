Moria Casán aclaró que nunca fue ensobrada y desafió a todos: "El Estado dependió de mí"

Cuando Moria Casán habla, el país escucha. La One, siempre auténtica y sin filtro con su lengua karateka, volvió a dejar frases para el recuerdo en su más reciente aparición en Puro Show. Entre risas, opiniones y reflexiones, la diva no tuvo reparos en analizar la actualidad política argentina al momento invadida por las fuerzas del cielo de Javier Milei, y desnudó su particular visión del país regalando declaraciones explosivas y sagaces.

"Yo hablo de lo que se me canta", arrancó diciendo Moria, dejando claro que las opiniones son suyas y nadie la condiciona, mucho menos su pareja, Fernando Pato Galmarini, histórico militante y referente peronista: "Él tiene sus ideas y yo tengo mis opiniones. Imagínate que estoy con él hace cuatro años y desde que vivo con él estoy en una familia de políticos", explicó y, por si quedaba alguna duda, remató: "Es mi opinión, podés estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero es una opinión".

Moria y Fernando Pato Galmarini

Pero la conversación no se quedó ahí. En un tono más reflexivo y con esa mezcla de ironía y sinceridad que la caracteriza, Moria soltó una bomba: "Nunca dependí del Estado, nunca recibí un sobre del Estado. El Estado dependió de mí ", dijo muy filosa dejando una frase que quedará para la historia. La diva explicó que siempre trabajó en Argentina y que jamás dejó de hacerlo, incluso en los momentos más difíciles: "Pasé por todos los políticos, por la Dictadura. Pasé por todos los gobiernos y nunca dejé de trabajar".

Y como si eso fuera poco, Moria también se refirió a su frenética rutina laboral a sus casi 80 años: "Yo trabajo, trabajo, trabajo. Estoy haciendo función de miércoles a domingo, haciendo tres cambios de ropa en 15 segundos. Haciendo una obra trascendente, que transgredo y que me trasciende".

Moria y Susana en los '80

En medio del intercambio con los conductores del programa, surgió el tema de su jubilación, en un contexto político muy caldeado para los adultos mayores que son reprimidos con todo el peso del Estado y con las directivas de Patricia Bullrich. Si bien la pregunta iba dirigida a ese tema, Moria no claudicó y contestó con mucha cintura: "Sí, la mínima. Un papelón. No sé qué hago, es un papeloncito... De cualquier manera no me quejo, pero cobro. Pasé muchos años sin cobrar, podría haber cobrado cinco años más", aclaró contundente.

Por supuesto, no podía faltar un guiño a los temas más candentes de la política nacional. Cuando el conductor Pampito le preguntó su opinión sobre la sentencia a seis años de prisión de Cristina Fernández de Kirchner, Moria fue tajante: "No, no, no, no me interesa. Me parece que todo es disruptivo porque estoy leyendo que viene Lula a saludarla. Todo esto es una distopía". Y para cerrar con broche de oro, recordó una anécdota surrealista que solo puede pasarle a ella: "Vivo en un país distópico donde una vez fui a trabajar a Tucumán y me pagaban con fideos, yerba y australes . Pero yo sigo en el escenario".

Lula y CFK

Una vez más, Moria Casán dejó perpleja a toda Argentina y si bien los periodistas quisieron pincharla por su lado más nacional y popular, la vedette más osada del país no se dejó verduguear.