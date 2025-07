Mariana Nannis, sacó del clóset a Claudio Paul Caniggia: "Es reputo"

El escándalo no da tregua en la vida de los Caniggia. Esta vez, Mariana Nannis, siempre dispuesta a no guardarse nada, lanzó una bomba que dejó boquiabiertos a todos: insinuó -bastante explícitamente- que su exesposo, el exfutbolista Claudio Paul Caniggia, podría ser homosexual. La mediática no dudó en disparar con una verdad que aprece haberse callado durante toda su vida.

"Para mí, para mí, él es... eh, eh... es homosexual. Olvídate", lanzó Mariana sin titubear ante un Ángel de Brito sorprendidísimo que intentó ahondar en el tema preguntándole si el Pájaro salía con hombres, ella fue aún más tajante: " Es reputo. Es reputo. Es reputo ".

Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia

Y cuando Ángel le deslizó que tal vez podría ser bisexual, considerando sus conocidas relaciones con mujeres, Nannis no se achicó: "Eh, sí, ¿viste? O sea, para mí me usó. Tuvo una pantalla de familia, porque necesitaba tener una pantalla de familia y se casó con la 'chica bien'. Eso es lo que hizo y me usó".

Las explosivas declaraciones se dan en un contexto de fuego al rojo vivo cuando se reavivaron las tensiones familiares con la reconciliación de Alex y Melody Luz. Mientras tanto, el "Pájaro" Caniggia parece estar manteniéndose al margen del escándalo y optando por la distancia física y emocional.

Melody Luz y Axel Caniggia

Según reveló el periodista Roberto Antolín en diálogo con Mitre Live, el exfutbolista está instalado en Madrid junto a su novia y enfocado en sus negocios personales: "Caniggia vive todo este escándalo instalado en Madrid y a su hijo Alexander le interesa estar cerca de su papá por dinero. Yo no sé si Mariana tendrá dinero o no, pero todo esto es por plata. Alex está con el papá por eso y además hace rato que no le sale ningún reality", explicó Antolín con su característico tono directo.

El periodista también destacó la difícil dinámica familiar: "No es bonito ver a una familia así y ver cómo se critican públicamente. Los hijos contra los padres y los padres contra los hijos", destacó. En medio de esta tormenta mediática, Claudio Paul parece haberse refugiado en su nueva pareja y en su trabajo como representante de jugadores de fútbol. Según Antolín: "Él está aislado de todo en este momento junto a su novia y lo demás como que no existe", aseguró.

Pero... puede haber más. El periodista reveló que Caniggia está enfocado en cerrar negocios en Madrid y que prefiere mantener distancia de los conflictos familiares: "Me cuentan que él elige no consumir todo esto. Él está haciendo negocios en Madrid intentando colocar a los jugadores que representa. Quiere poner distancia y centrarse en su vida".

Mientras tanto, Mariana Nannis sigue siendo el huracán mediático que siempre fue, lanzando declaraciones bombas y manteniéndose firme en sus acusaciones contra su exmarido que también tienen que ver con violencia doméstica. Hasta el momento, Claudio Paul Caniggia no dijo ni media palabra sobre el asunto.