Música, regalos y bizarras declaraciones de amor: vergonzoso show de Javier Milei junto a Yuyito González

Mientras el país se encuentra hundido en despidos, deudas y marchas multitudinarias, el presidente Javier Milei se enfocó en entonar correctamente las notas de "Libre", canción de Nino Bravo. El acontecimiento ocurrió en la entrevista, mano a mano, con su pareja, Yuyito González.

La mediática hizo honor a su puesto de conductora en el canal Magazine, con la visita de quien se autopercibe como "El León". La entrevista tuvo lugar para conmemorar que recientemente se cumplió un año de la entrevista que le concedió el entonces candidato presidencial a la actriz; fue en aquel entonces, donde se logró afianzar la relación de amistad, que terminó en noviazgo a los pocos meses de que el mandatario termine su relación con Fátima Florez.

Se repite la historia: Yuyito González mano a mano con Javier Milei

Mientras la imitadora era entrevistada en Radio 10, y hundió la imagen de su ex, éste habló largo y tendido sobre las polémicas entorno a las reuniones en la Quinta de Olivos, de la desvinculación del poder de la canciller Diana Mondino, y hasta se dio un tiempo para cantar y contar la historia detrás de la canción elegida.

Por si no había quedado claro, Milei explicó que los actos que encabeza "son como un recital de rock. Uno tiene que entender la lógica del background que uno tiene. Hay distintos elementos que explican cómo soy: el arquero de fútbol, el cantante de rock, el economista... En el Luna Park lo saqué al cantante de rock ", fueron sus palabras, las cuales dan la razón a Lali Espósito cuando en su canción Fanático expresó: "Su mayor fantasía es un día ser yo..."

Tras entonar las estrofas de "Libre", Milei explicó lo que expresa dicha melodía: "Lo que cuenta la canción libre es la historia de Peter Fletcher, un chico de 19 años que se encuentra que de un día para el otro los malditos comunistas habían construido una alambrada y no podían pasar", introdujo y continuó: "Antes se podía pasar de la Alemania capitalista a la comunista y viceversa. Como la gente se estaba yendo del comunismo, ¿qué se les ocurrió a los comunistas? Armar un muro".

Pese a la historia detrás del tema, Yuyito González quedó atrapada en los dotes artísticos de su novio y lo felicitó: "¡Sos impresionante! Para mí, vos superás a Elvis y a todos. ¿Y la otra, Let it be me? ¡Esta letra me encanta!", le sugirió. Lo que dio pie para que el Presidente de las Fuerzas del Cielo cante el comienzo del tema: "Dios bendiga el día que te encontré / quiero quedarme cerca de ti / Y por eso, te lo ruego / deja que sea yo".

Los dones musicales del Jefe de Estado no fueron los únicos en llamar la atención de los ciudadanos indignados por el circo mediático que realizó quienes se supone dirige el país: "Pregunta seria, ¿quién carajo nos está gobernando mientras Milei hace circo?" o "Literalmente firmó contrato para maternarlo", fueron algunos de los comentarios en X, ex Twitter, en los clips que se compartieron de la entrevista.

Uno de los momentos con mayor repercusión en redes sociales, fue cuando la producción mandó a cambiar la mística campera de cuero con la que aparece a diario Milei: no sólo generó curiosidad el regalo sino también el comentario al recibir: "Mirá que buena que está eso, nos podemos prestar la ropa nosotros ", fueron sus palabras al ver que su novia había prenda parecida a la de él pero en color plateado.

Además, Javier Milei intentó recurrir al humor a la hora de confesar que había pasado la noche solos, cada uno en sus hogares, antes del programa, como lo sugiere la tradición cuando las parejas están próximas a caminar al altar: "Tenía que hacer ópera", confesó luego.