Con altura, Fátima Florez enterró la imagen de Javier Milei: "No la pasé muy bien"

Separada y enfocada en su carrera, Fátima Florez habló por primera vez de su ruptura amorosa con Javier Milei. Dante Gebel presentó un nuevo programa radial donde entrevistó de manera virtual, por un lado a Miguel Ángel Rodríguez y, por otro lado, a la imitadora.

Durante la campaña electoral del presidente de las Fuerzas del Cielo, la actriz lo acompañó en cada momento, pese a los rumores que recorrían la esfera pública sobre el disgusto de Karina Milei por la presencia de la mediática. Tras nueve meses de noviazgo, y con el político como mandatario del país, la pareja decidió continuar por caminos separados.

Fátima Florez reveló por qué dejó de ser primera dama

Muchos acusaron a Fátima de estar interesada por el puesto de Primera Dama, así como señalaron el romance como algo armado para ayudar a la imagen de Milei y conseguir así más votos en las elecciones. Rumores y especulaciones rodearon a la artista, quién este lunes habló por primera vez: "Yo siempre digo que el gran amor de mi vida, es mi carrera, mi profesión, los demás pasan, van y vienen", comenzó su relato al ser consultada por la posibilidad de quedar vinculada a una bandera política tras su relación con el líder de La Libertad Avanza.

" Siempre tuve muy en claro no abandonar mi carrera ", dejó en claro la imitadora, anulando así la posibilidad de dejar de lado los escenarios y enfocarse en acompañar al Presidente, cómo ocurre a menudo con quienes ocupan el lugar de Primera Dama.

Milei dejó a Fátima Flores y esta se vengó

Con total respeto, Fátima Florez recordó su pasado junto a Milei: "Tengo un recuerdo simpático, distinto ", fueron sus palabras para definir su relación con quien se hace llamar "El león". Lejos de halagar a su ex, quien actualmente se encuentra en pareja con Yuyito González, la entrevistada tuvo un reconocimiento a su propia persona: " Creo que me adapté muy bien a la situación ".

Las cosas no habrían terminado de la mejor manera, y según el testimonio de la humorista, quien tomó la decisión de poner punto final a la relación fue el mismísimo Javier Milei: "No me voy a hacer la fuerte o la superheroína, no la pasé muy bien cuando me separé ", aclaró dejando en claro que públicamente siempre trató de mostrarse fuerte y entera, cuando la realidad era que pasaba noches llorando en la cama.

Según Florez, Milei la habría dejado sin dar muchas explicaciones, y se sintió identificado con otras mujeres a quienes le pasó lo mismo: "Como cualquier mujer que nos esté viendo, que sufrió por amor, que de un día para el otro la vida le cambió: se te cae la mandíbula, se te cae todo", confesó y hasta buscó respuestas para entender si ella habría sido la responsable: "Decís que paso acá, qué hice mal ".

Finalmente, Fátima Florez dejó por los suelos la imagen que un día supo mejorar de Javier Milei: "Crecí mucho, me siento mucho más empoderada como mujer. Que todo lo que pasé mal o triste emocionalmente lo pude capitalizar", expresó firme ante la cámara. Mientras su ex y Yuyito González intentan ser portada de cada medio de comunicación, y aunque lo nieguen son fan de las cámaras, la mediática se llamó al silencio y reconstruyó su corazón roto de la mano de su profesión y el público que la acompaña.