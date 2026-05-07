Nacho Elizalde defendió el precio de su ropa y habló de la crisis textil: "Los sueldos no crecieron en proporción..."

Luego de generar repercusión por su descargo sobre la crisis de la industria textil durante los Martín Fierro de la Moda 2026, Nacho Elizalde volvió a hablar del tema y respondió directamente a quienes cuestionaron los precios de las prendas de su marca de ropa.

El conductor de OLGA se mostró molesto por las críticas que recibió en redes sociales tras instalar el debate sobre el presente del sector y aseguró que el valor de sus productos no responde a una cuestión de marketing o exclusividad, sino al altísimo costo de producción en Argentina. "¿Te explico por qué tengo los buzos carísimos? Justamente por eso", lanzó en diálogo con el streaming de Infobae, antes de profundizar sobre las dificultades que atraviesan las marcas locales.

Elizalde contó que muchas comparaciones que le hacen con grandes cadenas o marcas masivas no tienen en cuenta la escala de producción. "Me ponían: 'Pero un buzo en Día...'. Bueno, te cuento cómo hace la ropa Día, cuánta cantidad de prendas hace por tirada, dónde los hace", explicó. En ese sentido, defendió el trabajo de las pequeñas marcas nacionales y pidió discutir el impacto de la presión fiscal sobre la producción local. "Lo que yo justamente estoy diciendo es como: 'Che, apoyemos la industria argentina, bajémonos un poquito los impuestos para que podamos vender más barato'. Nosotros no queremos vender caro porque somos snobs", sostuvo.

El influencer detalló que detrás del precio final existen múltiples costos que terminan impactando directamente en el consumidor. "¿Cómo le explicaría lo más simple posible por qué tengo un buzo que sale esta cantidad de plata? Porque me sale carísimo hacerlo, fin. Por impuestos, porque tengo el local en la calle, porque tengo que pagar sueldos, alquiler, impuestos de mercadería, poca cantidad", enumeró. Además, remarcó que las marcas independientes no producen a gran escala, lo que encarece todavía más cada prenda. "Yo tengo que hacer de a 150 o 70 buzos, no hago de a 15.000", señaló.

Nacho Elizalde

Lejos de mostrarse cómodo con los valores actuales, Elizalde reconoció que preferiría vender mucho más barato. "No es que yo inflo el precio porque soy un capo. Yo prefiero, me encantaría venderlo más barato y que se vendan mucho más, que más gente lo tenga, y yo facturar más, pero no puedo", aseguró. El conductor también vinculó la crisis del sector con el deterioro del poder adquisitivo y el desplome del consumo. "Siento que los sueldos no crecieron en proporción a lo que las cosas aumentaron", advirtió. Incluso recordó que hace algunos años Argentina era considerada barata para turistas de países vecinos.

En ese sentido, relató: "Hace dos años venían uruguayos, venían brasileros que me decían: 'Me sale más barato venir a Argentina, sacarme un hotel, pagarme el Buquebus, ir a comer afuera, comprar ropa, que quedarme en Uruguay gastando la plata allá'", relató. Sin embargo, aseguró que hoy el panorama cambió completamente y que la prioridad de la gente pasó a ser otra. "Ven un buzo a 130 lucas y yo digo: 'Ay, ¿por qué no comprás 20?'. Y la gente, en este momento, prefiere comer. Por 130 lucas compran comida toda la semana, o 15 días. Entonces, es lógico que elijan comer antes que comprarse un buzo", expresó.

Me hubiera gustado haber ganado el premio simplemente para hacer mención al terrible momento que está viviendo la industria textil en Argentina. Pensé que alguien iba a decir algo, pero lamentablemente no.

Es importante bancar la industria argentina, tenemos talento de sobra y... — nachoelizalde (@nachoelizalde) April 27, 2026

Por último, aclaró que su mensaje nunca apuntó contra los consumidores, sino a visibilizar una problemática que atraviesa a toda la industria textil argentina. "Mi tweet no iba hacia la gente, tipo 'compren y banquen'. Es más tipo: 'Che, pongamos el tema en agenda'", explicó. Y cerró con una referencia a otro diseñador que también alertó sobre la crisis del sector: "El otro día también salió Benito Fernández a hablar de que de 10 máquinas, 7 están paradas. Eso también es un hecho".