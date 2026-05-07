Roberto Piazza lanzó una dura crítica al Gobierno y apuntó contra Adorni: "El ciudadano común está perdiendo la esperanza y la fe"

Roberto Piazza volvió a meterse de lleno en el debate político y económico con fuertes declaraciones sobre el presente del país y el impacto que, según él, las medidas del Gobierno están teniendo sobre la sociedad. En un descargo cargado de preocupación, el diseñador cuestionó la situación que atraviesan las pymes, criticó las contradicciones oficiales y apuntó indirectamente contra el vocero presidencial Manuel Adorni al hablar del desgaste que siente gran parte de la ciudadanía.

Aunque aclaró que todavía acompaña al presidente Javier Milei, Piazza reconoció que la paciencia social empieza a agotarse. "Yo realmente esperaba otro tipo de cosas. Sigo apoyándolo, sí, porque esto lleva tiempo", sostuvo en una entrevista en TN donde dejó ver su desencanto con varias decisiones de la gestión libertaria. En ese sentido, recordó una de las frases que más repitió Milei al asumir la presidencia: "Yo no me olvido nunca cuando los primeros días que asumió dijo ´esto por lo menos va a llevar unos 20 años para que se reacomode´, y muchos estuvimos de acuerdo que unos 20 años".

Sin embargo, el diseñador fue contundente al marcar sus propios límites frente a ese horizonte de largo plazo. "Yo, Roberto, no tengo tiempo de esperar 20 años ni en pedo, yo en 20 años no sé si voy a estar en la Argentina, es más si voy estar vivo o en la Argentina. Y no me interesa", disparó. Piazza también cuestionó la falta de claridad en algunos conflictos sensibles, como la situación de los hospitales de la UBA que denuncian que podrían dejar de funcionar en 45 días y otros temas vinculados a la salud pública. "No me gusta esto de Adorni, no me gusta para nada, no me gusta esto que acaban de decir los de los hospitales", afirmó.

Luego profundizó sobre la sensación de confusión que, según él, atraviesa a buena parte de la sociedad: "Si bien ya fue discutido muchas veces anteriormente con el Garrahan, que después dijeron una cosa, después dijeron otra cosa, que había dentro del Garrahan había un mismo sindicato. O sea, es todo muy mezclado". El diseñador aseguró que la complejidad de los discursos oficiales termina alejando a la gente común de la discusión política y económica. "La gente, el ciudadano común y corriente, doña Rosa, mi tía, mi prima, mi modista, los hijos y demás, no entienden todo este berenjenal tan complejo", señaló.

El encuentro entre Roberto Piazza y Javier Milei en Olivos

Y advirtió sobre el impacto emocional que esa incertidumbre genera en la población: "Entonces, claro, están perdiendo un poco la esperanza, un poco la fe". Además, Piazza habló desde su experiencia como empresario pyme y remarcó las dificultades que enfrenta para sostener su actividad en medio de la crisis. "Siguen adelante, porque de alguna manera u otra, uno le da trabajo siendo una pyme, pero hay un momento en el cual yo no tengo tanto respaldo como para poder seguir enfrentando una empresa como la que tengo", concluyó.