"Necesito salir del aire, estoy mareado": llantos y preocupación tras el desmayo de Lucas Bertero en vivo

El brutal homicidio de Germán Gabriel Medina, el empleado de 33 años de "Verdini", una peluquería ubicada en Beruti al 3017 a la que suelen ir figuras del espectáculo, conmovió, preocupó y angustió a todos los que vieron el video del escalofriante momento en el que el joven fue ejecutado de un disparo en la cabeza por su compañero de trabajo. Las imágenes tomadas por la cámara de seguridad del establecimiento no tardaron en circular a través de las redes sociales y los distintos medios de comunicación.

Y uno de los programas que hizo principal hincapié en el momento en el que el colorista fue asesinado por su colega fue Mañanísimas, ciclo que se emite por la pantalla de El Trece y que atravesó durante este jueves un particular episodio con Lucas Bertero. El panelista no toleró la secuencia y se desvaneció en vivo. "Recién se descompuso un compañero, la estoy conteniendo a mi pobre chica", contó Carmen Barbieri, dándole la palabra a Estefi Berardi.

Fue entonces que la panelista del ciclo de la capocómica dio detalles del revuelo que se originó en el estudio mientras estaban al aire las imágenes del homicidio. "Lo tenía a Lucas al lado, que no podía hablar y le escribe a la productora: ´Estoy mareado, necesito salir ya del aire´. Estaba Capuya al lado", relató. Acto seguido, Carmen sostuvo que intentó "disimularlo" al aire hasta que la situación la superó. "Se impresionó por las imágenes", sostuvo el médico.

Mientras el resto del equipo se mostraba angustiado y afirmaba que las fuertes imágenes del crimen lo sensibilizaron, Bertero logró recomponerse y explicó: "La verdad es que desde que soy padre, hay cosas que no puedo soportar". "Hay personas que son más susceptibles a un descenso de la presión arterial, estaba un poco pálido, lo recostamos y está muy bien. No fue nada importante", remarcó Capuya, luego de que Carmen pidiera urgente que enviarán el ciclo a una tanda publicitaria.

El propio Bertero explicó que el doctor lo primero que le preguntó fue si estaba sufriendo un "ataque de pánico" y al descartar esta situación, aclaró mientras una de sus compañeras lloraba de la angustia: "Vi las imágenes varias veces y seguí hablando, de hecho opiné y aporté; pero en un momento vi un detalle de la imagen que no había prestado atención, me comenzó a pesar la cabeza y sentí que me iba a desmayar. Le escribí a Euge (la productora) que me estaba faltando el aire. Hay cosas que me pegan".

Finalmente Capuya aclaró que el panelista tuvo una "típica baja de presión". "Le levantamos las piernas, lo acostamos, se recuperó el pulso bien, tiene buena frecuencia cardíaca y está bien. Justo hace dos años, me pasó algo similar con Mercedes Ninci, que tuvo una cefalea estallido. En ese momento pensé que había tenido un ACV, porque estaba tirada en el piso y estuvo internada como cuatro o cinco días. Este caso nada que ver tiene con lo que le pasó a Ninci", cerró el médico.

Discusión fatal en una peluquería de Recoleta terminó con el asesinato de un joven de 33 años

En tan sólo 15 segundos Abel Guzmán dijo algunas palabras con ademanes de por medio, apuntó contra el colorista sujetando el arma con sus dos manos y a sangre fría lo ejecutó. Luego, frente a la pasividad del resto de sus compañeros, huyó a toda velocidad. Incluso, al minuto se ve como uno de los testigos abre una venta para permitirle al asesino huir de la peluquería sin ser visto. Medina -de 33 años- quedó gravemente herido y falleció en el Hospital Fernández.