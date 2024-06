"No funcionó como pareja": las razones de la separación de Guillermina Valdés y Joaquín Furriel

En septiembre del 2023 y luego de que se confirmara la ruptura con Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés comenzaba a ser vista con el ex de Paola Krum, Joaquín Furriel. Pero no fue hasta octubre que el actor no se animó a confirmar que había iniciado una relación con la diseñadora de mora. "Estoy muy bien. Hoy no tengo nada que ocultar, ni tampoco mostrar, y lo hago por una cuestión de salud personal y porque es algo que valoro en la gente. Todas las parejas con las que estuve tienen esos mismos valores y he estado con actrices: con Paola, que es la madre de mi hija, con Eva (De Dominici) y ahora con Guillermina", decía en aquella oportunidad.

Valdes

Pero a casi un año del inicio del romance, ambos decidieron ponerle punto final al vínculo amoroso. Así lo dio a conocer Ángel de Brito, el mismo que había adelantado el año pasado que el actor había comenzado una relación con la ex de Marce. "Los dos tienen carreras muy distintas y pasaron por la actuación. Hay cine, teatro y televisión. Ella estuvo en el Bailando con mucho protagonismo. Hay un touch de LAM, pasaron por acá pero esa no es gran pista", manifestó el conductor a modo de enigmático.

Luego de remarcar que "ambos tienen hijos por separado y los dos han salido con famosos muy importantes", el periodista de espectáculos remarcó que él (por Joaquín) tuvo varios romances, la más recordada es una actriz" y "ella (por Valdés) ha tenido dos parejas muy famosas". "Un productor y otro productor conductor", sumó. Fue en ese momento que Fernanda Iglesias tomó la palabra para poner las adivinanzas de lado y dar por confirmado que Furriel y Valdés "están separados hace 20 días".

Sin pelos en la lengua, la panelista contó que habló por teléfono con Guillermina. "Yo le escribí a ella y le dije que hacía bastante que no la veía en las redes con él. Ahí le pregunté: '¿Seguís con Joaquín?' y me llamó, algo que le agradezco mucho porque me aclaró bien lo que había pasado. Me dijo que pasaron un año hermoso, que no fue por terceros en discordia ni por la distancia porque él está trabajado en España", detalló la angelita y adelantó que Valdés le bajó el precio a la relación.

Según explicó, Guillermina le adelantó que si bien con Furriel estaba "todo bien", destacó que recién "se estaban conociendo". "Lo que ella me dice es que aprovecharon todos los momentos que podían estar juntos pero no funcionó como pareja", sentenció. La única vez que el actor se había referido a su relación con la ex de Tinelli fue en octubre del año pasado, cuando consultado al respecto dijo: "Estamos hace unos meses juntos, conociéndonos. No tengo nada más que decir. Los dos tenemos muy claro que conocerse con alguien lleva un tiempo. Hoy no me siento precipitado porque ya llevamos unos meses. Tiene mis mismos valores y eso me gusta mucho".

Joaquín Furriel y Guillermina Valdés

En aquel momento, el artista había remarcado la importancia de "marcar ese límite de la intimidad". Son tiempos en los que no sé bien por qué la gente cree que tiene beneficios mostrar y contar todo de su vida", expresó en aquella oportunidad. Lo cierto es que una vez que Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli se separaron, a la también actriz se la vinculó sentimentalmente con influencers, como Santiago Maratea, hasta con futbolistas, como Javier García.