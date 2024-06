María Becerra y sus muy activas noches con J Rei: "Estoy muy bien atendida"

María Becerra se convirtió -paso a paso- en una estrella mundial y todo lo que hace o dice se transforma rápidamente en tendencia por su enorme llegada y mucho más, si se trata de intimidades o secretos que mantiene dentro de su privacidad. Ahora, la Nena de Argentina volvió a estar en boca de todos tras contar mediante una entrevista cómo es la actividad sexual que mantiene junto a su novio y prometido, J Rei.

María Becerra y su novio J Rei

Los últimos días fueron totalmente movidos en la vida de Becerra porque además de anunciar una gira mundial que tendrá 40 shows durante todas partes del mundo en lo que resta del año, incluidas fechas en Rosario, Córdoba, Jujuy y Tucumán, también anunció que lanzará el jueves por la noche una canción en colaboración con Trueno por primera vez, lo que hizo estar expectante a todos sus fanáticos.

Pero si algo le faltaba a la exaltación de los fanáticos de la Nena de Argentina con su gira anunciada y la colaboración con Trueno, era que cuente abiertamente sobre sus intimidades con J Rei y cómo llevan la relación en cuanto a lo sexual. Tras mostrarse totalmente contenta, pidió un aplauso para su novio y aseguró que se encuentra "bien atendida".

La declaración se dio mediante el programa español "La Resistencia", conducido por David Broncano, que, por lo general, solo las estrellas mundiales son las que aceptan brindarle una entrevista al hombre, dado que es uno de los programas más vistos en España y que mayor visualización genera. Así como María, también estuvieron Lali Espósito; Emilia Mernes; Tini Stoessel y Cazzu en otras ocasiones.

David Broncano, conductor de un programa español.

Las entrevistas que realiza Broncano por lo general suelen ser sumamente descontracturadas, sin nada de formalidad, para así poder llegar de manera rápida a romper el hielo con los famosos y que confiesen secretos o intimidades que no lo hacen en otros programas. De esa manera, es como se anima a meterse en un terreno fuera de todo tipo de vergüenza: la sexualidad.

El conductor, reconocido por realizar preguntas picantes relacionadas con lo sexual, no se quedó atrás y ni mucho menos se achicó ante la presencia de María, y le preguntó específicamente cuántas relaciones tuvo en el último mes junto a su novio, J Rei, con el cual convive. "Dime cuantas relaciones has tenido el último mes", le consultó y luego aclaró: "Recordemos que cuenta la cogida y la masturbación entre los dos". Sin ningún filtro, y ante la pregunta de María sobre qué quería decir la masturbación, el hombre se frenó y le explicó, "que te hagan a ti 'la guitarrilla'", algo que causó carcajadas en la oriunda de Quilmes.

A la hora de responder, Becerra no se achicó y contestó: "Todo este último mes, bastante. Ha sido un buen mes. La verdad que no me puedo quejar". Y eso mismo, lo relacionó con su bienestar personal y estético: "Por eso tengo la piel tan linda, el pelo tan bien. La mejor terapia es esa. Por eso estoy de buen humor todo el rato, estoy joya".

Entre risas un poco incómodas pero más reales por lo que estaba confesando, María aseguró: "Soy una persona que está bien atendida". Y para cerrar, le pidió al público que le dé un aplauso a su novio, dado que la entrevista se realiza en un lugar cerrado como especie de sala teatral con algunas pocas personas: "La verdad, un aplauso para mi gordo". Sin olvidar sus raíces, su manera de hablar y dirigirse hacia las personas, Becerra no esquivó la consigna y le hizo la misma pregunta al conductor, sobre su actividad sexual en el último mes, pero de una manera totalmente distinta: "¿Y vos, cuántas veces mojaste el churro?".