"No hay plata pero sí para comprar aviones": Verónica Lozano apuntó sin precedentes contra Javier Milei

Desde que Javier Milei asumió como presidente de la Nación, cumplió con todo lo que prometió durante la campaña: motosierra a todo lo que tenga que ver con el Estado. A cuatro meses de su asunción, los recortes son masivos, los despidos superaron la cifra de 11 mil, se dejaron de dar los medicamentos oncológicos, presentó la Ley Ómnibus en la cual aclaró que desfinanciará la cultura y la educación, entre otras tantas cosas, también cerró Télam.

En los últimos días, uno de los golpes que más se sintió en el país fue no sólo los tarifazos y que la plata sirve cada día para menos cuestiones, sino algo más profundo que es la desfinanciación de la educación y con ello, en mayo o junio, la Universidad de Buenos Aires (UBA) no podrá asegurar las clases, debido a que por los recortes no se podrá si quiera abonar la luz.

Milei usó la motosierra también contra el INADI

El recorte se está viviendo a flor de piel, a tal punto de que la UBA dispuso a partir del 15 de abril la aplicación de diversas medidas para poder intentar solventar gastos para, al menos, durar un mes más de lo estipulado. En esa misma línea, se realizaron cortes de luz para ahorrar y se prohibieron los ascensores a pesar de que haya algunas universidades que cuenten con más de diez pisos. ¿La explicación? Hay que afrontar la reducción de las partidas en funcionamiento.

Pese a que el 23 de abril ya está organizada una marcha por las universidades públicas y que el 1° de mayo habrá una movilización encabezada por la Confederación General del Trabajo (CGT) sumado a la convocatoria de un paro general el 9 del mismo mes, muchas figuras del espectáculo que reconocen la llegada que tienen, se sumaron a esta ola de indignación por todo lo que está ejecutando el gobierno libertario sin ningún tipo de censura.

CGT convoca a paro nacional

En este caso, quien expresó su descontento con la situación fue nada más ni nada menos que Verónica Lozano, quien en su momento, antes de que se llevaran a cabo las elecciones generales, había expresado que le daba "tristeza y miedo en líneas generales" que una persona como Milei sea elegido por tantos argentinos como presidente.

La fuerte crítica de Vero Lozano

Indignada, enojada y con suma tristeza por la situación que afronta Argentina a nivel país, la conductora de Telefe escribió a través de su cuenta oficial de Twitter -ahora X- un mensaje destinado para el Gobierno, dando a entender que odian el país del cual están a cargo, algo que ya quedó demostrado en varias ocasiones cuando tanto el presidente como todo su entorno, aseguraron que quieren convertir el país en "Estados Unidos".

"Odiadores seriales. Odian el país que los vio nacer, estudiar, crecer. Viven del estado y lo detestan. No hay plata para la educación, la salud, la cultura. Si para comprar aviones de v*rga y para su secta", redactó la conductora. Lo cierto es que, la típica frase "no hay plata" hoy se representa más que nunca en la cantidad de recortes que se realizan específicamente a todo lo que utiliza la clase media, que finalmente resultaron ser "la casta" para ellos, pero no para los gustos y lujos que se dan.

Verónica Lozano cargó contra La Libertad Avanza: "Odiadores seriales".

No es la primera vez que Lozano se muestra en contra del presidente. Más allá de haber declarado antes de las elecciones generales que le daba "miedo" La Libertad Avanza, también manifestó en el mes de enero, cuando se desató la guerra de Milei contra Lali Espósito, que tras ser elegido como presidente, debía ocuparse de roles más importantes que estar peleando con celebridades porque piensan distinto a él.

"El Presidente es de todos, lo hayamos votado o no y no corresponde que él tenga luchas personales. Cada uno puede pensar lo que quiere desde el respeto y hay que respetar a las personas que piensan distinto", comentó y reflexionó: "Hay cosas más importantes de las que hablar, no digo que Lali no lo sea, pero creo que es una manera que tiene el gobierno actual de marcar agenda. Los perritos, el pie, Lali, en eso hay una inteligencia detrás en la que estamos hablando de eso y no de otra cosa".

Verónica Lozano fulminó a Milei

"Lo que hace está muy mal, no corresponde y creo que como Presidente tiene que abrazar lo distinto. Una cosa es la versión de Milei twittero o panelista y otra cosa es cuando estás elegido y sos Presidente. Creo que se quiere adoctrinar a una mujer que no le debe nada a nadie, que piensa lo que se le canta y que es sólida en sus definiciones", concluyó su descargo.