Fabiana Cantilo confesó cómo hace para pagar el alquiler: "No soy como Lali, soy 'Lady Vaga'"

Cada vez que Fabiana Cantilo reaparece en la vida pública, todos y todas las argentinas se paran a mirarla. Esto fue lo que sucedió con sus últimas declaraciones que dejaron a más de uno boquiabierto por lo descarnado y atrevido del relato: se describió a ella misma como "Lady Vaga" además de confesar que tiene que hacer dos shows al mes para poder pagar el alquiler.

Lo que parece una situación más del montón de cualquier ciudadano -que padece los aumentos indiscriminados en las prepagas, tarifas y, por supuesto las subas en los alquileres- no lo es. Es que Cantilo supo amasar una buena fortuna durante sus años de gloria con la excentricidad de su voz, su maravillosos shows y sus proyectos musicales que supieron enamorar generación tras generación.

Fabiana Cantilo en Infobae

A través de una entrevista que brindó a Infobae, Fabiana abordó el tema de su vida como si no fuera propia e hizo un tremendo descargo con respecto a ella misma con una autocrítica que pocos se atrevería a realizar: "Me gasté todo mi dinero", dijo y dejó a todos helados.

Además, contó más sobre su intimidad económica: "Tengo para vivir al día, sí", expresó y reflexionó: "Está bueno porque sino no cantara, estaría tirada abajo de una palmera y me chuparía un huevo todo", dijo muy fiel a su estilo.

Fabiana Cantilo unos años atrás

Y, una de las cosas más importes que contó es que ella es una de las personas que tienen que trabajar bastante para poder pagar el alquiler mes a mes: "Por lo menos dos shows por mes tengo que hacer, ponele. Para pagar el alquiler porque encima no tengo casa".

Todo el mundo lo sabe: Cantilo vivió años de infierno mientras estaba atrapada en el círculo del consumo problemático; de hecho, algunas escenas de la serie "El Amor después del Amor", descubrieron situaciones bastante traumáticas por las que pasó durante sus años mozos.

Sin embargo, todo eso quedó atrás. Fabiana contó que su voz interior le dice: "Jodete por drogadicta. Por serlo antes", expresó y añadió: "Hace 11 años que no consumo", confesó y reflexionó que aunque ya no lo haga, esas situaciones de consumo problemático la llevaron a vivir la vida que tiene hoy: "Me digo: 'Jodete por no hacer las cosas bien'. No me quejo", dijo orgullosa.

Fabiana recordó aquellos tiempos en los que atravesaba las peores tormentas: "Hacer todos esos despelotes, quedarte sin dormir, suspender shows, hace que los productores digan: 'A esta no la voy a contratar'", dijo sin buscar la victimización.

Lali Espósito

En esa misma línea, Fabiana también consideró: "Entonces, no tenía como Lali (Espósito), como Fito (Páez) que son gente ordenada, que les va bien y tienen la plata que se merecen porque laburan, porque son workaholic, además". Y dijo una frase que quedará para la historia: "Yo no. Yo soy 'Lady Vaga'".

Fabi y su relación con los hombres

Cantilo prendió fuego a todos los hombres que estuvieron con ella menos a dos: Fito Páez y Nahuel Lerena. Sobre ellos dijo sin tapujos: "Los maltratadores, los mujeriegos. Bueno, no todos porque Fito Páez y Nahuel Lerena, que me duraron como cinco años, me padecieron a mí. Todos me amaron con locura".

Fabiana Cantilo y Fito Páez

Fabiana siguió con su discurso descarado sobre ella misma y, con el tema del amor también lo hizo; dijo que es: "Celosa, controladora, pero además yo hacía lo que quería. Una hija de puta. Y yo tenía ego y pensaba que por mi sola presencia se iba a enamorar de vuelta y no, ya fue", dijo.

Además, expresó: "Porque siempre había alguno que no me daba bola, porque me los elegía, entonces yo estaba sufriendo siempre atrás de algún pelotudo que no me daba bola. No quería sexo. Yo quería bailar, quería divertirme, no quería deprimirme. Entonces, cada 15 días dejaba de salir y a los 15 días vamos de nuevo. Y así, toda mi vida", confesó.