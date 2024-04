"No hay policías": Roxy Vázquez contó los dos hechos de inseguridad que sufrió el mismo día

La edición de este miércoles de Tempraneros, ciclo que se emite a la mañana por la pantalla de TN, comenzó de manera diferente. Sergio Lapegüe arrancó el programa de noticias dándole la palabra a su compañera en la conducción, Roxy Vázquez, quien se mostró visiblemente angustiada por dos momento de inseguridad que vivió uno de sus hijo en pleno Palermo. "Roxy les va a contar algo que tiene que ver con lo que nos pasa a todos y que nos puede llegar a pasar a todos, y que nadie está exento de que nos pase, tiene que ver con lo que le pasó a su hijo Rocco el día de ayer", fue la introducción que le dio el conductor.

Acto seguido, Vázquez tomó la palabra y reveló que el martes vivió dos episodios de inseguridad vinculados al mayor de sus dos hijos: Rocco. "Hoy no soy la Roxy de todos los días, estoy así como muy nerviosa, muy mal, vine a trabajar igual porque es lo que corresponde, pero ayer viví dos situaciones de inseguridad. A la tarde en pleno Rosedal de Palermo, donde la gente va a hacer gimnasia y demás, cuatro de la tarde, bajo con mis hijos y se acercan dos trapitos a pedirme plata", contó.

Según explicó, al negarse a darles dinero, los hombres la amenazaron: "Por supuesto insultando, a los gritos, les digo no tengo plata. ´No tenés plata, pero entonces mirá que me voy a quedar con el auto, me quedo acá con el auto, ja, ja, ja´, me dijeron. Yo seguí, bajé con los chicos, me fui al Rosedal, hice como que no pasaba nada, le tengo que dar la imagen a mi hijo más grande, que es seguro, que está todo bien, me la banqué, empecé a buscar policía, no hay policía", detalló.

Y continuó: " Me fui al complejo Arcos, que está ahí, a preguntar ahí, a pedir ayuda, porque no me animaba a volver al auto, porque estaban estos dos muchachos así parados al lado de mi auto, esperando, entonces un chico de seguridad del complejo Arcos me acompaña y ahí los tipos salen corriendo. Ahí este chico me dice: ´no, acá no hay policía, hace un montón que no hay policía´". Pero eso no fue todo, ya que la periodista relató que tres horas después a su hijo lo asaltaron.

Roxy Vázquez pidió por mayor seguridad en CABA.

En su relato, Vázquez describió que alrededor de las 19, tres horas después del primer y violento episodio, su hijo fue al curso de inglés en Palermo, cerca de Jorge Luis Borges y Santa Fe, y tres chicos, una mujer y dos hombres, que estaban vendiendo medias se le tiraron encima, lo amenazaron con matarlo y le robaron sus pertenencias, entre ellas los libros, la billetera y el teléfono celular. "Lo amenazan, que te mato, te clavo un cuchillo, no sé qué y le sacan la mochila", detalló Roxy.

Y continuó: "A un amiguito de Rocco, de mi hijo, hace una semana, ahí, a dos cuadras, en Derreira y Santa Fe, lo mataron a trompadas para robarle la mochila, a otro nene de 14 años. Robaron a metros de la comisaría, pero no ves un policía en toda la traza de Santa Fe, desde Pacífico hasta Plaza Italia. Es muy difícil, es muy injusto, mi hijo está con una crisis de nervios, no podía dormir, yo no dormía toda la noche, pensás lo que pudo haber pasado si sacaba un cuchillo".

La periodista relató que el compañero de su hijo está yendo al psicólogo tras la brutal paliza que le dieron otros delincuentes la semana pasada al asaltarlo y remarcó que si bien en ese momento circulaban varias personas, ninguna de ellas intentó socorrer a Rocco. "Nadie se mete, mi hijo me dice ´mami, me estaban robando, me estaban sacando todo y pasaba la gente caminando como si nada´. Fue ahí en Botánico, en pleno lugar de paso, de tránsito de gente y no hay policías", describió.

Y sentenció: "¿Quién le saca el susto a mi hijo? ¿Quién me devuelve a mí la tranquilidad? Obviamente que yo me quedo con el ´no le hicieron nada´, por suerte, pero ¿es justo? ¿está bien vivir así?, todos pagamos los impuestos, laburamos, somos gente de bien, ¿y por qué tenemos que sufrir y vivir así en todos los barrios? Las autoridades nos tienen que dar una respuesta. Digo, ahora porque yo estoy acá y lo puedo contar, pero esto es todos los días, lo contamos todos los días".

Roxy Vázquez sufrió dos violentos episodios de seguridad en un día.

La última palabra la tuvo Lapegüe, quien no dudó en solidarizarse con su compañera y remató: "Esto lo cuenta Roxy y lo contamos nosotros para llamar la atención, especialmente de aquellas personas que son los responsables de garantizar la seguridad porque acá pagamos todos los impuestos para tener seguridad y la seguridad es lo que menos abunda. Sí, tenemos un montón de otros problemas, pero la seguridad es importante. Y especialmente contra los chicos, atacan a los pibes, porque claro, los ven indefensos, caminando solitos por la calle, yendo a estudiar, pensando en su futuro. Ahora, ¿cómo haces para que vuelva a vivir tranquilo? Nadie les saca el miedo".