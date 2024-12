"No trabajan lo suficiente": todos los cruces de Ángel De Brito con la producción de su programa

El fin de año puede tener cansado a muchas personas que esperan con ansias el 2025 para renovar energías: Ángel De Brito es uno de ellos; y en las últimas horas no ocultó su descontento con América TV, ante las críticas que recibió por los inconvenientes que presenta a diario LAM. "¿Por qué tanto protagonismo a Pepe Ochoa? Aburre", le consultaron en X, ex Twitter, al periodista. Lejos de intimidarse, el comunicador se lavó las manos y cruzó una vez más al equipo que está detrás de cámaras: "Porque la producción no trabaja lo suficiente y tengo que rellenar. Estamos con poca gente que trabaja", escribió sin que le temblara la mano.

Ángel De Brito no oculta su malestar con la gente de América TV

Entre algunos de los problemas técnicos que ya caracterizan al ciclo, LAM sufre la baja de algunas panelistas, y en este contexto los fanáticos pidieron que no se le de tanta cámara a Pepe, quien en un inicio sólo manejaba las redes sociales del programa y, poco a poco, se fue ganando un lugar en el piso: si bien no es panelista principal, permanece a un costado y es uno de los que más aporta información sobre el mundo del espectáculo.

No es la primera vez en que Ángel De Brito muestra su descontento con su equipo. Los reclamos del periodista en este último incidente no son casos aislados, sino que se suman a una lista sin fin de críticas que se hicieron públicas en diversas ocasiones. Durante el ciclo en vivo, el conductor no dejó pasar por alto errores en los videographs y expresó quejas por videos o fragmentos que deberían estar disponibles en el momento, pero no lo estaban, e incluso debido a inconvenientes técnicos que entiende que no deberían ocurrir.

Ángel De Brito contra la producción de América TV

Quien supo ser jurado del Bailando expresó su deseo de irse de América TV, y es que los problemas vienen corriendo hace ya unos meses. En agosto, el programa de chimento trató cautelosamente la denuncia de la ex primera dama Fabiola Yáñez contra su ex pareja y ex presidente, Alberto Fernández. En ese contexto, el conductor presentó una nota con Pedro Rosemblat, con quien aclaró que dialogaron por otro tema pero aprovecharon para consultarle sobre las denuncias de violencia de género que recibió el ex mandatario.

A la hora de presentar el video de la entrevista, la producción colocó una imagen del cumpleaños de Fabiola en la quinta de Olivos y desató un momento de tensión al pasar los minutos y no poner la nota al aire: "No, no quiero el informe", contestó a una orden detrás de cámara y ya molesto, sumó: "¡Quiero la nota con Pedro Rosemblat, repito, por si en producción no me estaban escuchando! Quiero la nota de Pedro hablando de Alberto Fernández y lo de Fabiola". En ese momento, sus angelitas trataron de sacar adelante el programa, pero De Brito no se dio por vencido y siguió contra la producción: "Me dicen de producción que la nota no está porque se rompió el archivo. ¡Y me entero ahora, después de estar ocho horas acá! Prendamos fuego todo. Es la solución", culminó ese día.

Ángel De Brito no está cómodo en América TV

Lejos de aprender de los errores, los problemas por parte de la producción continuaron. Es así que en octubre, Ángel decidió exponer nuevamente a los trabajadores de América TV: apenas unos minutos antes del inicio del programa, el periodista lanzó un picante mensaje a través de su cuenta en X, ex sin ánimos de ocultar su malestar: "Ya arrancamos el milagroso LAM que sin producción sale al aire igual. Seguimos batiendo récords". En una segunda publicación fue más filoso: "Es muy difícil trabajar con vagos. Pero también es un desafío".

En vísperas de la Navidad, Ángel De Brito no dio tregua y aprovechó el malestar de una seguidora para volver a exponer las malas predisposiciones por parte de producción: "Siempre que hacen un resumen de lo mejor... ¿Lo mejor para quién? Es un bodrio lo que eligen, pasen peleas de las angelitas, las críticas de looks de Matilda, las anécdotas de las angelitas", se quejó una persona, y el conductor no se guardó absolutamente nada: "Coincido. Un desastre sin criterio". A pesar de sus disgustos, se confirmó que LAM seguirá en América TV en 2025.