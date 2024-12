Celular, túnicas, dagas y mujeres: Gastón Edul recibió lujosos regalos de una famosa inesperada

Gastón Edul no sólo conquistó el mundo del periodismo deportivo, sino que además se convirtió en una de las figuras públicas más queridas en las redes sociales: desde su paso por Bake Off hasta su ida y vuelta con Nati Jota le sirvieron para ganar seguidores. En este marco, el joven fue invitado al programa Terapia Picante y, cuando le pidieron una anécdota no defraudó y contó una con todos los condimentos.

Alan Parodi, el conductor del ciclo, quiso saber una vivencia de algún viaje al exterior. Lo que no se esperaba era que el periodista deportivo saque del baúl de los recuerdos una anécdota que incluía limusinas, costosos regalos y una de las figuras más famosas de un país asiático.

Gastón Edul conquistó el mundo deportivo y mediático en cuestión de segundos

En su paso por Indonesia, Gastón Edul recibió una propuesta que no supo rechazar: una conocidísima periodista de ese país quiso entrevistarlo y esa entrevista tuvo efectos inesperados. Todo comenzó cuando desde la producción del programa lo buscaron en una limusina: "Empiezo a averiguar quien es y no encuentro nada. Hago el programa, salgo y tenía 250.000 más seguidores en Instagram", relató y afirmó su miedo de que hayan sido los famosos bots de las redes sociales.

Si bien el comunicador aceptó la entrevista, no fue hasta luego de terminarla que se enteró que su interesada era una de las conductoras más famosas de aquel territorio: "Hasta que un argentino que jugó en Indonesia me dijo 'Es la Susana Giménez de Indonesia' . Entro a la cuenta tenía 40 millones de seguidores en Instagram, era ultra mega famosa", siguió con la anécdota.

Edul clasificó la entrevista como "una nota que no tenía sentido", en la que habló de fútbol y de la selección argentina. Luego de la experiencia, el influencer pensó que sería una anécdota más y seguiría con su vida normalmente, sin embargo al siguiente día se despertó con regalos de esta conductora, que sería la Susana Giménez de Indonesia: "Me regaló un celular, me regaló túnicas de Indonesia, me regaló comida típica y una especie de adorno que era una daga revestida , supuestamente era para mi madre, que es un símbolo de respeto", comentó sorprendido.

Quien entrevistó y agasajó con regalos a Gastón Edul fue Najwa Shihab, que según su perfil en Wikipedia "es una actriz y periodista indonesia de ascendencia mixta bugis y árabe", además está vinculada a la política al ser "la segunda hija del ex Ministro de Asuntos Religiosos del Gabinete de Desarrollo VII Quraish Shihab y sobrina del ex Ministro de Asuntos Exteriores Alwi Shihab".

Los regalos de esta periodista no fueron lo único que consiguió el ex participante de Bake Off; y es que al salir del hotel los ciudadanos indonesios comenzaron a pedirle fotografías por haberlo visto en el programa local.