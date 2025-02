"No se la ve muy feliz a Wanda en Cariló": del corralito con L-Gante al gesto serio en la playa, ¿drama en la costa?

El divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando capítulos que ni la mejor telenovela -si existiera alguna en esta época magra en la televisión argentina- podría igualar. Peleas, venganzas, fotos con mensajes ocultos y, por supuesto, la infaltable China Suárez en el medio. ¿El último round? Una bata de Hello Kitty que encendió las redes y que, según Yanina Latorre, sería una jugada maestra de despecho. Porque si de indirectas hablamos, en este culebrón nadie se queda atrás.

Wanda, Icardi y la China en el show de las revanchas

Todo empezó cuando Latorre descubrió una imagen de la ex Casi Ángeles abrazada a Icardi, vestida con una bata del personaje Kuromi, la versión oscura y rebelde de Hello Kitty. "La nipona no da puntada sin hilo", sentenció la panelista de LAM en sus redes sociales, agregando que este personaje es el opuesto de la icónica gatita, como un guiño directo a Wanda, confesa fanática del universo Sanrio. Pero la historia no termina ahí: "¡La bata era de Wanda!", exclamó Yanina, convencida de que esta era la venganza del delantero del Galatasaray tras la famosa foto de L-Gante en el baño de Milán rodeado de los perfumes del futbolista.

¿La está pasando mal, Wanda?

Entre fotos, guiños y vendettas digitales, Wanda también sigue dando qué hablar. Esta vez, su actitud en la playa de Cariló desató rumores y comentarios. La propia Yanina Latorre compartió un video donde la mediática se retiraba del lugar con gesto serio y, sin perder la oportunidad de meterle picante al asunto, señaló que "no se la ve muy feliz". Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue su accionar en un show de L-Gante en Pinamar, donde, lejos de su actitud reservada en la playa, subió al escenario, besó al cantante y saludó al público con un corazón hecho con sus manos. "¡Reivindicada ante sus fans!", dirían algunos.

Pero claro, la polémica no podía faltar. En un espectáculo anterior, Wanda había sido criticada por mantenerse alejada del público detrás de un operativo de seguridad con vallas. "Media pila Wandu, acercate a la gente que te está esperando!", le disparó Latorre. Pero la empresaria, lejos de quedarse callada, hizo lo suyo y dejó bien en claro que cuando quiere, también sabe jugar el juego de la exposición. Así sigue esta novela de enredos donde cada foto es un mensaje en clave y cada actitud un nuevo capítulo. Y mientras tanto, el público disfruta del drama, porque si hay algo seguro, es que esta historia está lejos de terminar.